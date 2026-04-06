Μπάγερν: Προπονήθηκε ο Κέιν και παίζει με Ρεάλ

Στη διάθεση του Βενσάν Κομπανί, ενόψει του αυριανού (7/4) πρώτου προημιτελικού του Champions League με τη Ρεάλ, αναμένεται να βρίσκεται ο Χάρι Κέιν.

Ο επιθετικός της Μπάγερν αποκόμισε έναν μικροτραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ βρισκόταν με την εθνική Αγγλίας κατά τη διάρκεια της διακοπής, και δεν αγωνίστηκε στο ματς του Σαββάτου (4/4) με τη Φράιμπουργκ για την Bundesliga, όμως έδωσε κανονικά το «παρών» στη σημερινή προπόνηση των Βαυαρών, πριν την αναχώρηση της αποστολής για τη Μαδρίτη.

Η συμμετοχή του διεθνούς φορ στην πρώτη αναμέτρηση με τους «μερένγκες» θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά το αν θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα αναμένεται να αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.