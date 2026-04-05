Βλέπει αστέρια η Μονακό

Η Μονακό συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη Ligue 1, δείχνοντας φέτος ότι είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Μονακό επικράτησε 2-1 της Μαρσέιγ στο “Λουί ΙΙ”. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μονάχου πλησίασε την τρίτη θέση που οδηγεί στο Champions League, “πιάνοντας” τη σημερινή της αντίπαλο και παραμένοντας μόλις έναν πόντο πίσω από τη Λιλ.

Στην αντίπερα όχθη, η Ναντ δυσκολεύεται όλο και περισσότερο με τον υποβιβασμό, καθώς έμεινε στο 0-0 με την καταδικασμένη Μετζ, στην έδρα της ουραγού, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Ligue 1. Τα “καναρίνια” μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο τη νίκη, αλλά έμειναν νωρίς με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Τατί στο 39ο λεπτό.

Προηγουμένως, η Λιόν σκόνταψε στην έδρα της Ανζέ, μένοντας επίσης στο 0-0 και χάνοντας σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League.