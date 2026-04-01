Από την… επιλογή αντιπάλου στον αποκλεισμό: Η Ιταλία πλήρωσε την «προτίμησή» της

Η ιστορία γράφτηκε με τον πιο ειρωνικό τρόπο για την Εθνική Ιταλίας, η οποία όχι μόνο αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, αλλά το έκανε απέναντι σε έναν αντίπαλο που φαινόταν να έχει επιλέξει.

Λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο αγώνα, οι Ιταλοί διεθνείς είχαν καταγραφεί να παρακολουθούν την αναμέτρηση της Εθνική Ουαλίας με τη Εθνική Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, πανηγυρίζοντας την πρόκριση των Βόσνιων. Θεωρούσαν πως αυτή η αντίπαλος θα ήταν πιο βατή στον τελικό των playoffs.

Όμως, στο γήπεδο της Ζένιτσα τα δεδομένα αποδείχθηκαν τελείως διαφορετικά. Η Εθνική Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στάθηκε στο ύψος της, άντεξε την πίεση και τελικά πήρε τη μεγάλη πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την «σκουάντρα ατζούρα».

Το αποτέλεσμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού η Ιταλία μένει εκτός Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 για τρίτη συνεχόμενη φορά, σε ένα από τα πιο ηχηρά «κάζα» της σύγχρονης ιστορίας της.