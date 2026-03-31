Ρέτσος: «Έχει ποιότητα και ταλέντο αυτή η Εθνική - Θα δείτε και άλλα πράγματα» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά το ισόπαλο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ουγγαρία μίλησε για το τι λάθη έγιναν αλλά και για τον μέλλον της «Γαλανόλευκης». Αποστολή στην Βουδαπέστη

«Είναι πολύ ευχάριστο να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο, έχουμε αγωνιστεί πριν 2 χρόνια περίπου. Είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο, η Ουγγαρία είναι πολύ δυνατή ομάδα, έχει παίκτες που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κάθε φιλικό είναι ξεχωριστό.

Το πλάνο του προπονητή είναι σαφές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες του Σεπτεμβρίου, ψυχολογικά και σωματικά. Πρώτα να κοιτάξουμε τα φιλικά του Ιουνίου και μετά να προετοιμαστούμε για να αγωνιστούμε στα επίσημα.»

Τι κρατάνε από τα φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία: «Είχαμε πολλοί καλούς αγώνες, κόντρα σε καλές ομάδες, είχαμε την κατοχής, ευκαιρίες. Κάποιες φορές πρέπει να νικάμε εκτός να αγωνιζόμαστε, ξέρουμε τα λάθη μας και θέλουμε να τα διορθώσουμε. Αυτός είναι ο στόχος για τα επόμενα ματς γιατί αυτή η Εθνική αξίζει πολλά πράγματα διότι έχει ταλέντο, πολύ καλό προπονητικό σταφ.

Κάποιες φορές όταν παίζεις παιχνίδια για την πρόκριση πρέπει να χρησιμοποιείς άλλα πράγματα, έχουμε μιλήσει ήδη σαν ομάδα, ο προπονητής ξέρει καλύτερα για τι λάθος έγινε και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Θα δείτε και άλλα πράγματα από αυτή την Εθνική, απλώς να είναι δίπλα μας ο κόσμος.»