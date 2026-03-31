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Καλή στιγμή με Κουρμπέλη για την Εθνική! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σπατάλησε στο 11΄ καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ στην φιλική αναμέτρηση της Εθνικής με την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη, με τον αντίπαλο πορτιέρε να διώχνει το πλασέ του.
Καλή στιγμή με Κουρμπέλη για την Εθνική! (vid)