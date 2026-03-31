Καλή στιγμή με Κουρμπέλη για την Εθνική! (vid)

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σπατάλησε στο 11΄ καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ στην φιλική αναμέτρηση της Εθνικής με την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη, με τον αντίπαλο πορτιέρε να διώχνει το πλασέ του.