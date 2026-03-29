Κούτσιας στο SDNA: «Έχω κρατήσει… κάτι και για την Γερμανία, όνειρο το χατ τρικ με την Εθνική»

Μετά το παρθενικό επαγγελματικό του χατ τρικ με την Εθνική Ελπίδων, ο Γιώργος Κούτσιας μιλάει στο SDNA για την… παράσταση που έδωσε κόντρα στη Μάλτα και στέλνει μήνυμα για τον «τελικό» με την Γερμανία.

Η "δουλειά" έγινε με την Μάλτα με τρόπο εντυπωσιακό. Ούτως ή άλλως όμως ήταν κάτι παραπάνω από... υποχρέωση για την Εθνική ομάδα των Ελπίδων απέναντι σε έναν σαφώς υποδεέστερο αντίπαλο κι ενώ ακολουθούσε ο απόλυτος "τελικός" με την Γερμανία. Παρά ταύτα, το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη δεν το είδε σαν... αγγαρεία, έψαξε από νωρίς το γκολ, το βρήκε στο 20λεπτο κι ακόμα και όταν είχε "καθαρίσει" πια το παιχνίδι, δεν έριξε στροφές, αλλά φόρτωσε με γκολ τα δίχτυα της Μάλτας (5-0) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς "Λάμπρος Κατσώνης", ενώ έχασε αρκετές ακόμα ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ο... φοβερός και τρομερός Γιώργος Κούτσιας, ο οποίος σημείωσε το πρώτο επαγγελματικό του χατ τρικ, βάζοντας φαρδιά-πλατιά τη σφραγίδα του στον θρίαμβο της Γαλανόλευκης, στον δρόμο για την πρόκρισή της στα τελικά του Euro 2027. Εκεί όπου έχει να βρεθεί 24 χρόνια, από το μακρινό 2002, όταν είχε τερματίσει 8η στο τουρνουά της Ελβετίας.

Τώρα ωστόσο η ευκαιρία δείχνει -και είναι- ιδανική. Κι ας ήταν στον ίδιο όμιλο με ένα μεγαθήριο του επιπέδου της Γερμανίας. 6/6 όμιλο με τεράστιο διπλό μέσα στο άντρο των Γερμανών και... δεν μοιάζει τίποτα ικανό να τη φρενάρει.

Ένας από τους ηγέτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ο Γιώργος Κούτσιας, με την μπάλα του αγώνα αγκαλιά μετά το σόου που έδωσε, αποτελώντας το προσωπικό του ενθύμιο από τον αγώνα, μιλάει στο SDNA για το "πάρτι", ομαδικό και προσωπικό" κόντρα στη Μάλτα, αλλά και τον μεγάλο στόχο της Εθνικής.

«Ήταν λίγο δύσκολη η αρχή για μας στο παιχνίδι. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε τις φάσεις, αλλά είμαστε παίκτες με πολλή ποιότητα, πάρα πολύ δεμένοι, είμαστε μία οικογένεια, κι όλο αυτό, με συνεργασίες και με το πάθος που είχαμε στον αγωνιστικό χώρο για τη νίκη, έφερε τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, άνοιξε το παιχνίδι και φτάσαμε σε αυτό το 5-0», ανέφερε αρχικά ο διεθνής στράικερ της Λουγκάνο και πρόσθεσε για το αν έπαιξε ρόλο στο νωθρό ξεκίνημα το γεγονός πως είχαν να βρεθούν οι διεθνείς μεγάλο διάστημα.

«Πιστεύω ότι εν μέρει "ναι", είχαμε να βρεθούμε τέσσερις μήνες, κάναμε μόνο τρεις προπονήσεις. Αλλά όπως είπα και πριν, η ομάδα είναι πάρα πολύ δεμένη, όλοι παίζουμε για όλους, οπότε θεωρώ ότι αυτή η ένωση που επικρατεί στην ομάδα, μας βοήθησε να φέρουμε το αποτέλεσμα».

«Όνειρο το χατ τρικ με την Εθνική, "τελικός" με την Γερμανία»

«Το πρώτο επαγγελματικό χατ τρικ και το πρώτο με την Εθνική ομάδα. Πιο παλιά είχα κάνει και σε επίπεδο ακαδημιών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήταν κι ένα όνειρο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που χαρούμενος που έγινε στην Εθνική. Γιατί η Εθνική για μένα είναι τιμή, κάτι πολύ παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Όταν παίζω για τη χώρα μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη βοηθάω, είτε αυτό είναι με το παιχνίδι μου, είτε με τα γκολ μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη πιο πολύ και τους τρεις βαθμούς, γιατί πάμε για έναν "τελικό" με τη Γερμανία και σε δεύτερη μοίρα για τα γκολ».

Αλήθεια, κράτησες... κάποιο γκολ και για τη Γερμανία;

«Κράτησα! Αλλά θεωρώ ότι θα μπούμε όλοι και θα δώσουμε το 110% γιατί είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν κι εύχομαι όλοι να είμαστε καλά, υγιείς πάνω από όλα, γιατί το παιχνίδι είναι και σε τέσσερις ημέρες. Θα διαβάσουμε τον αντίπαλο, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε και θεωρώ ότι θα είμαστε πανέτοιμοι για τον "τελικό" της διοργάνωσης»

Οι προπονητές συνηθίζουν να λένε πως παιχνίδια όπως αυτό με την Μάλτα είναι δυσκολότερα στην πνευματική προετοιμασία τους λόγω της διαφοράς δυναμικότητας. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς;

«Θα σου πω κάτι, ακούμπησα για πρώτη φορά την μπάλα περίπου στο 25'! Ήταν η πρώτη επαφή μου, η κεφαλιά στο γκολ. Ήταν ένα ματς λίγο-πολύ δύσκολο σε αυτό το κομμάτι. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο που κάθεται όλη την ώρα πίσω και αμύνεται, είναι δυσκολότερο να βρεις τις προϋποθέσεις για να σκοράρεις. Αλλά το παιχνίδι με την Γερμανία θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Οπότε θα μπούμε με την ίδια συγκέντρωση και πολύ δυνατά από την αρχή».

«Είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά»

Και τώρα η Γερμανία. Αν είναι μία φορά δύσκολο να τους κερδίσεις σε ένα παιχνίδι, είναι αρκετά περισσότερο να το κάνεις για δεύτερη φορά, σωστά;

«Παίζουμε στο σπίτι μας, παρακαλώ τον κόσμο να έρθει και να μας στηρίξει. Είναι κάτι πολύ μεγάλο για εμάς και για την Εθνική ομάδα. Με την βοήθεια των Ελλήνων φιλάθλων, θα πάρουμε την απαραίτητη ψυχολογία και θα δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο, για τη χώρα μας και για τους ίδιους τους εαυτούς μας».

Και μιλάμε προφανώς για το σημαντικότερο των τελευταίων χρόνων για την Εθνική Ελπίδων...

«Μετά από 24 χρόνια θέλουμε να πάμε στην τελική φάση του Euro. Οπότε είναι σίγουρα το πιο σημαντικό παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων τα τελευταία χρόνια».

Είναι αυτή η πιο ταλαντούχα φουρνιά της Εθνικής Κ21 τα τελευταία χρόνια; «Σίγουρα είναι, πολλοί από τους ποδοσφαιριστές και σήμερα στην ενδεκάδα, αλλά και συνολικά στην ομάδα, έχουν ενεργό ρόλο στις ομάδες τους, κάτι που δεν βλέπαμε παλιά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στον αγωνιστικό ρυθμό και σίγουρα τη βελτίωση της εικόνας της ομάδας».

Έξι παιχνίδια, 21 γκολ, μιλάμε για μία επιθετική μηχανή...

«Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, ταλαντούχους. Εύχομαι περαστικά στον Στέφανο, να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει μαζί μας γιατί είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Όπως και ο Μπάμπης (Κωστούλας) και όλοι οι παίκτες, σε όλες τις ομάδες, βάζουν το λιθαράκι τους για έναν στόχο.

Είναι η τελευταία μου ευκαιρία να πάω σε μία τελική φάση του Euro, γιατί με την Κ17 και την Κ19 πήγαμε, αλλά τη μία φορά ήταν ο covid και με την K19 δεν με είχε αφήσει η ομάδα μου στην Αμερική να πάω στα τελικά. Στην Κ21 έφτασα στο τελευταίο ακριβώς παιχνίδι για να μπορέσω να πάω, ήμουν άτυχος. Θέλω να το βιώσω, να νιώσω αυτή την εμπειρία και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε».

Όσο για την προοπτική να αγωνιστεί στην Εθνική Ανδρών: «Το εύχομαι, είναι το όνειρό μου, αλλά προ πάντων σημασία έχει το σήμερα. Προσπαθώ να εστιάζω στο παρόν που είναι η Γερμανία και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάτι μεγάλο που έχει να γίνει πολλά χρόνια. Αλλά σίγουρα είναι το όνειρό μου να παίξε».

Ενώ για όσα σημαίνει για τον ίδιο το να αγωνίζεται με το εθνόσημο: «Τα πάντα. Να παίζεις με την χώρα σου, το να ακούς τον εθνικό ύμνο... Γιατί συμβαίνει λίγες φορές τον χρόνο, σημαίνει τα πάντα για σένα, τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως άνθρωπος».

