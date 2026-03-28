Όλα καλά με Ρότα που προπονήθηκε

Ευχάριστα νέα για τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα με την εθνική και έδειξε πως το χτύπημα που δέχτηκε στο χθεσινό φιλικό με την Παραγουάη, δεν του άφησε κάποιο πρόβλημα.

Ο Έλληνας μπακ της ΑΕΚ θυμίζουμε πως χθες έφυγε κουτσαίνοντας από το Γ. Καραϊσκάκης δείχνοντας πως έχει ενοχλήσεις χαμηλά στο πόδι μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε. Εν τέλει, το πρόβλημα δεν αποδείχθηκε ευτυχώς κάτι σοβαρό, σήμερα ήταν καλύτερα, συμμετείχε στην προπόνηση και θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό ματς με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την ερχόμενη Τρίτη (31/03, 20:00) και προφανώς έτοιμος για το ντέρμπι της πρεμιέρας των πλέι οφ μεταξύ Ολυμπιακού-ΑΕΚ στο Φάληρο.

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα ξεκίνησε την σήμερα προετοιμασία της για το ματς στην Ουγγαρίαμε απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Όσοι έπαιξαν απέναντι στην Παραγουάη από 60 λεπτά και πάνω έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά. Αύριο Κυριακή (29/03) το μεσημέρι οι διεθνείς θα προπονηθούν ξανά επί ελληνικού εδάφους και στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Βουδαπέστη.