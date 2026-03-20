Δεν μηδενίζεις, αλλά αξιολογείς και χτίζεις πάνω στη "γνώση Ευρώπης"

Ο Βασίλης Βέργης κάνει τη συνολική αποτίμηση της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν του Παναθηναϊκού και τα συμπεράσματα για τα "πρέπει" του καλοκαιριού.

Φαντάζομαι πως δεν μπορεί να διαφωνήσει ουδείς με το προφανές: Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από καλύτερη, από πιο ποιοτική ομάδα. Η Μπέτις του Πελεγκρίνι το άξιζε με το ποδόσφαιρο που έπαιξε στη ρεβάνς, οπότε προκρίθηκε δίκαια.

Πάμε όμως στα επιμέρους που αφορούν τον Παναθηναϊκό:

- Ενώ στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ πήρε εξαιρετικό βαθμό σε επίπεδο στρατηγικής, πνευματικής προετοιμασίας και ποδοσφαιρικού πάθους, στην Ανδαλουσία δεν ήταν ανταγωνιστικός ουσιαστικά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Πόσο μάλλον μετά το 2-0 όταν κατέρρευσε και έθεσε σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό του γόητρο αφού το σκορ λίγο έλειψε να πάρει ιλιγγιώδεις διαστάσεις. Η νοοτροπία του, ειδικά στο β' ημίχρονο ήταν κάκιστη κι αυτό απαγορεύεται για ομάδα με τόσο βαριά φανέλα.

- Για να διεκδικήσεις τις πιθανότητές σου απέναντι σε έναν καλύτερο αντίπαλο, πρέπει εσύ να κάνεις γκολ την ευκαιρία που θα σου δοθεί και αντίστοιχα να μην προσφέρεις "δώρα". Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα ανάποδα, όλα λάθος. Ο Φακούντο Πελίστρι επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ότι βλέπει το τέρμα σαν "κουμπότρυπα". Δεν μπόρεσε να τελειώσει σκοράροντας την καταπληκτική κάθετη του Ρενάτο κι έτσι αντί στο 4' να γίνει το 0-1, έγινε στο 8' το 1-0. Για να σταθείς σε ένα Ισπανικό γήπεδο κορυφής πρέπει ο τερματοφύλακάς σου να έχει απόδοση άνω του "9". Ο Λαφόν (μέχρι την ώρα που κρίθηκε το παιχνίδι, όχι στο τέλος που γλίτωσε την ομάδα του από 6άρα), πήρε κάτω από τη βάση. Στο πρώτο γκολ αντί, μετά το δοκάρι, να βγει επιθετικά πάνω στον Ρουιμπάλ ώστε να του κλείσει το οπτικό πεδίο, του πρόσφερε το τέρμα στο πιάτο. Και στο 2-0 κοιτούσε τη μπάλα να "ταξιδεύει" από το μακρινό σουτ του Άμραμπατ, έχοντας κάνει λάθος κίνηση. Δυστυχώς με τέτοια απόδοση γκολκίπερ δεν μπορείς να έχεις φιλοδοξίες για πρόκριση.

- Για να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις, πρέπει κάααααποια στιγμή να σου δώσουν διαιτητικά όσα δικαιούσαι. Δηλαδή το... ταπεινό 50-50%. Ούτε χθες συνέβη. Στο 2ο γκολ της Μπέτις δεν είδαμε ΠΟΤΕ από τον σκηνοθέτη γραμμή ώστε να επιβεβαιωθεί εκείνο που φάνηκε με γυμνό μάτι, δηλαδή ότι ο Εζαλζουλί ήταν οφσάιντ. Κι άντε να δεχτούμε ότι έβαλαν γραμμή στο var και το είδαν νόμιμο. Ο ίδιος άνθρωπος δεν είδε (όπως και ο Στίλερ), ότι ο εξτρέμ της Μπέτις είχε νωρίτερα κάνει καθαρό φάουλ στον Καλάμπρια και το γκολ δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει; Μπορεί το ματς να πήγαινε με 1-0 στο ημίχρονο και στο β' ο Παναθηναϊκός να έτρωγε άλλα τρία. Ομως ΔΕΝ του επέτρεψαν να πάει με 1-0 στα αποδυτήρια. Και είναι εντελώς διαφορετικό για την ψυχολογία μιας ομάδας να ξέρει ότι τα πράγματα είναι ακόμη στα ίσα, από το να υποχρεούται να βγει στο γήπεδο με μόνο στόχο το γκολ για να μείνει ζωντανή. Το χειρότερο; Δεν ήταν η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που αδικήθηκε φέτος ο Παναθηναϊκός. Είχα προειδοποιήσει με κείμενό μου στο SDNA σχετικά με αυτό. Δεν γνωρίζω αν η διοίκηση του συλλόγου έχει απευθυνθεί επίσημα στην ΟΥΕΦΑ, όμως όσα συνέβησαν φέτος σε αρκετά παιχνίδια του τριφυλλιού είναι μια μόνιμα "επαναλαμβανόμενη σύμπτωση"...

Συνολική αποτίμηση: Ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης τα πήγε πολύ καλύτερα από τον Παναθηναϊκό της Ελλάδος. Μπήκε στη League Phase του Europa, απέκλεισε στα νοκ άουτ την αήττητη έως τότε Πλζεν, έφτασε στους "16, νίκησε στο πρώτο παιχνίδι την 5η ομάδα της Λα Λίγκα και αποκλείστηκε παίζοντας κάτω από τη βάση στην Ανδαλουσία. Ολα αυτά ενώ στην Ελλάδα "μάτωσε" μέχρι τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος για να μπει 4ος και καταϊδρωμένος στα play off της Super League. Στην Ευρώπη έκανε τον κόσμο του ξανά να ονειρεύεται κι αυτό είναι μεγάλη προίκα που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Στον Παναθηναϊκό εξαιτίας της απουσίας πρωταθλήματος εδώ και 16 χρόνια, συνηθίζουν να "μηδενίζουν" τα πάντα. Ακόμη και τα καλά να τα παίρνει ο χείμαρρος μιας αποτυχίας, να τα ακυρώνει. Δεν πρέπει να είναι έτσι.

Είναι ώρα για ώριμη αποτίμηση. Και η γνώση που του προσφέρει η φετινή του εικόνα στην Ευρώπη πρέπει να αξιοποιηθεί προς το καλό, όχι μηδενιστικά. Πρέπει να κρατήσει τα θετικά, να αξιολογήσει το δυναμικό και να πράξει ανάλογα το καλοκαίρι. Μερικά παραδείγματα θα αναφέρω: καλός, χρυσός ο Λαφόν αλλά δεν είναι για βασικός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού που επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην κορυφή. Επίσης: αν ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να δουλέψει 4αδα άμυνας από το καλοκαίρι, πρέπει να πάρει δύο "βαρβάτους" στόπερ και να επιλέξει 2-3 ακόμη από τους υπάρχοντες με πρώτο τον Κάτρη. Χρειάζεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τουλάχιστον ένα σπουδαίο κεντρικό χαφ, αυτόν που έπρεπε να είχε πάρει από τον Ιανουάριο. Πρέπει να δει αν ο Πελίστρι που αγοράστηκε 6,5 εκατ. ευρώ του κάνει ή όχι. Γιατί, ναι, διαθέτει ταχύτητα, έχει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά, αλλά εξτρέμ που δεν βάζει γκολ ούτε με αίτηση είναι σοβαρό "θέμα".



Όμως ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί και υλικό με πολύ ταλέντο που αποκτήθηκε (Αντίνο, Τεττέη, Κοντούρη, Γιάγκουσιτς, Παντελίδη), έχει παίκτες που βελτιώθηκαν με τον κόουτς και κυρίως έχει ακόμη μπροστά του έναν ΙΣΧΥΡΟ στόχο: να εμφανιστεί στα play off με κίνητρο σα να διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Ο κόσμος του έτσι θα τον κρίνει (και πολύ σωστά), όχι ως την ομάδα που "συμπληρώνει" την 4άδα και απλά "συμμετέχει". Το κίνητρό του πρέπει να είναι ότι τα play off θα βγάλουν πιο ισχυρό όχι πιότερο πληγωμένο...