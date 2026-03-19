Σοβαρός τραυματισμός για τον Σορετίρε: Το μήνυμα στήριξης του ΠΑΟΚ

Ο Σόλα Σορετίρε υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τον ΠΑΟΚ να στέκεται δίπλα του και να στέλνει ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται ως δανεικός στην Τσβόλε, υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην αγωνιστική δράση στον Σορετίρε.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο Άγγλος υπέστη ρήξη έξω πλαγίου και μια ζημιά στον τένοντα του δικεφάλου, την ώρα της προπόνησης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστημα από τέσσερις έως έξι μήνες για την επάνοδο του.

«Είσαι μαχητής και θα επιστρέψεις πίσω δυνατότερος. Γίνε καλά σύντομα», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του Δικεφάλου.

Σχετική ανακοίνωση έβγαλε και η Τσβόλε, κάνοντας γνωστό πως ο Σορετίρε θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν:

«Ο Σόλα Σορετίρε δεν θα αγωνιστεί ξανά αυτή τη σεζόν

Ο παίκτης που αγωνίζεται με δανεισμό από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης υπέστη τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης την Τρίτη».