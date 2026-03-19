Σοκ και απορίες προκάλεσε η απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας να αφαιρέσει το τρόπαιο του Copa Africa από τη Σενεγάλη δύο μήνες μετά τη θριαμβευτική της κατάκτηση, με τον ρεπόρτερ από την νικήτρια χώρα, Αμπά Ντεϊντιού να κάνει λόγο στο SDNA για «ντροπή» και πρωτοφανές πλήγμα στην αξιοπιστία του αφρικανικού ποδοσφαίρου. «Χρειάζεται επανάσταση στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Οι υπεύθυνοι να αποχωρήσουν σήμερα, όχι αύριο».

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο στο αφρικανικό ποδόσφαιρο αφορά την αιφνιδιαστική απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας (CAF) να αφαιρέσει από τη Σενεγάλη τον τίτλο του AFCON 2025, περίπου δύο μήνες μετά την κατάκτησή του μέσα στο γήπεδο.



Παρά τον θρίαμβο των «Λιονταριών της Τεράνγκα», η Συνομοσπονδία φέρεται να επανεξέτασε την υπόθεση έπειτα από ένσταση που συνδέεται με ζητήματα κανονισμών, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξέλιξη σύμφωνα με την οποία το Μαρόκο είναι η νικήτρια ομάδα!



Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, η οποία εμφανίζεται να επωφελείται από την απόφαση, σε μια υπόθεση που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες περί επιρροής και αδικίας. Η πλευρά της Σενεγάλης κάνει λόγο για κατάφωρη αλλοίωση του αποτελέσματος και ετοιμάζεται να προσφύγει στο CAS, την ώρα που το κύρος της CAF δοκιμάζεται σοβαρά, με το αφρικανικό ποδόσφαιρο να βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις αξιοπιστίας στην ιστορία του.



Ο Σενεγαλέζος δημοσιογράφος της εφημερίδας Record (Σενεγάλης), αλλά και της ιστοσελίδας Super d1 (Μαυριτανίας), Αμπα Ντεϊντιού δεν μάσησε τα λόγια του μιλώντας στο SDNA για την πρωτοφανές σκάνδαλο.



«Λοιπόν, η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της CAF είναι απλώς ντροπή για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι δεν τιμά καθόλου το αφρικανικό ποδόσφαιρο, η συγκεκριμένη απόφαση αφαιρώντας τον τίτλο του AFCON 2025 από τη Σενεγάλη. Είναι πραγματικά ακατανόητη και ντροπιαστική. Πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει σοβαρά μια νίκη που κερδήθηκε με περηφάνια, αφοσίωση και ταλέντο μέσα στο γήπεδο;

Αυτό το τρόπαιο κατακτήθηκε από τα 'Λιοντάρια της Τεράνγκα'. Το κατέκτησαν με τιμή μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου σε αυτό το AFCON. Πρέπει να θυμόμαστε τις εξαιρετικές εμφανίσεις των παικτών, ήταν καθοριστικές εμφανίσεις που συμβολίζουν έναν λαό ενωμένο πίσω από την ομάδα του. Αυτός ο θρίαμβος δεν είναι απλώς ένας τίτλος, είναι εθνική υπερηφάνεια, μια ιστορική στιγμή χαραγμένη για πάντα.

Το να αμφισβητείται αυτό δεν είναι μόνο ασέβεια προς τη Σενεγάλη, αλλά και προς τις αξίες του αθλητισμού. Αυτή η απόφαση αποτελεί επίθεση στην ακεραιότητα του αφρικανικού ποδοσφαίρου και δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας σε ολόκληρη την ήπειρο, ακόμη και παγκοσμίως. Η αξιοπιστία του αφρικανικού ποδοσφαίρου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ειλικρινά ελπίζω ότι το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), στο οποίο η Σενεγάλη σίγουρα θα προσφύγει, θα ανατρέψει αυτή την απαράδεκτη απόφαση που ατιμάζει το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην CAF και το Μαρόκο να καταστρέψουν την εμπιστοσύνη.

Είναι καιρός να μπει τέλος σε αυτή την καταστροφική εποχή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Ένα σύστημα επηρεασμένο από το Μαρόκο, υπό την ηγεσία του προέδρου της Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φαουζί Λεχζά, μαζί με άλλους που απλώς παρακολουθούν και επιτρέπουν να συμβαίνουν τα πάντα.



Είναι απαράδεκτο να κερδίζεις ένα τρόπαιο μέσα στο γήπεδο και μετά να σου λένε ότι το έχασες στα χαρτιά. Αυτό είναι παράλογο. Είναι ώρα για αλλαγή. Μπορούμε ακόμη και να ζητήσουμε παραιτήσεις. Γιατί όχι; Πρόκειται για ανθρώπους ανίκανους που δεν κατανοούν το αφρικανικό ποδόσφαιρο.



Η CAF έχει γίνει πρόβλημα. Το λέω ξεκάθαρα: η απόφαση να αφαιρεθεί ο τίτλος του AFCON από τη Σενεγάλη και να δοθεί στο Μαρόκο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτή η απόφαση θα διχάσει την Αφρική. Μας κάνουν να φαινόμαστε γελοίοι. Η διαφθορά συνεχίζεται, αλλά η Αφρική αξίζει κάτι καλύτερο.

Πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να αποχωρήσουν, σήμερα, όχι αύριο. Είναι καιρός να παραιτηθούν λόγω της ανικανότητάς τους να διαχειριστούν το ποδόσφαιρο με σωστά πρότυπα. Η Αφρική πραγματικά δεν το αξίζει αυτό».