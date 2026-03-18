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Καρλ και Ντιάζ συνεχίζουν το... πάρτι στο Μόναχο! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Με τέρματα των Καρλ και Ντίαζ η Μπάγερν Μονάχου διασύρει και στην ρεβάντς την Αταλάντα και πανηγυρικά θα πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League!

Δείτε το 3-0:

Δείτε το 4-0:

 

Καρλ και Ντιάζ συνεχίζουν το... πάρτι στο Μόναχο! (vids)