Προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός στο επιβλητικό «Λα Καρτούχα»

Το στάδιο «Λα Καρτούχα» στη Σεβίλλη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ακόμη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά υψηλών απαιτήσεων, καθώς εκεί θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μπέτις και τον Παναθηναϊκό. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Το γήπεδο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα αθλητικά συγκροτήματα της Ισπανίας και τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού και ισπανικού ποδοσφαίρου.

Κατασκευάστηκε το 1999 στην περιοχή Λα Καρτούχα, σε έναν χώρο που είχε ήδη αποκτήσει διεθνή φήμη μετά τη Διεθνή Έκθεση της Σεβίλλης το 1992. Η ανάπτυξη της περιοχής μετά την έκθεση οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου πολυχρηστικού σταδίου, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να φιλοξενεί τόσο ποδοσφαιρικούς αγώνες όσο και μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με χωρητικότητα που ξεπερνά τις 57.000 θέσεις, το «Λα Καρτούχα» προσφέρει άριστες συνθήκες φιλοξενίας τόσο για φιλάθλους όσο και για αθλητές και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς χώρους διεξαγωγής μεγάλων διοργανώσεων στην Ισπανία.

Η αρχιτεκτονική του σταδίου ξεχωρίζει για τη λιτή αλλά επιβλητική της μορφή, με μεγάλες καμπύλες και ευρύχωρες κερκίδες που εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα από κάθε σημείο. Οι ανακαινίσεις των τελευταίων ετών έχουν βελτιώσει σημαντικά τις υποδομές, την ακουστική και τη συνολική εμπειρία των θεατών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα έντονη ατμόσφαιρα σε μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές.

Το γήπεδο έχει φιλοξενήσει σημαντικά γεγονότα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη μόνιμη έδρα του τελικού του Κυπέλλου Ισπανίας, μιας διοργάνωσης που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τεράστιο ενδιαφέρον. Στον αγωνιστικό χώρο του έχουν διεξαχθεί τελικοί με πρωταγωνιστές κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το 2021 φιλοξενήθηκαν δύο τελικοί μέσα σε λίγες εβδομάδες λόγω αναβολών που είχαν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας.

Σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του σταδίου αποτέλεσε επίσης η φιλοξενία αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2020. Κατά τη διάρκεια εκείνης της διοργάνωσης, ορισμένοι αγώνες μεταφέρθηκαν στη Σεβίλλη λόγω των περιορισμών που επικρατούσαν σε άλλες χώρες και το «Λα Καρτούχα» φιλοξένησε αναμετρήσεις της τελικής φάσης, μεταξύ των οποίων και παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Ισπανίας. Η επιτυχής διεξαγωγή των αγώνων αυτών επιβεβαίωσε ότι το στάδιο μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Παράλληλα, το γήπεδο χρησιμοποιείται συχνά ως έδρα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ισπανίας, η οποία έχει δώσει εκεί προκριματικούς και φιλικούς αγώνες μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους. Η μεγάλη χωρητικότητα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις δημιουργούν μια ιδιαίτερα δυναμική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας συχνά τη Σεβίλλη σε επίκεντρο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Πέρα όμως από τον αθλητισμό, το «Λα Καρτούχα» έχει φιλοξενήσει και μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με διεθνείς καλλιτέχνες να εμφανίζονται μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Η δυνατότητα μετατροπής του σε χώρο μαζικών εκδηλώσεων επιβεβαιώνει τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του και τη σημασία του για την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Για τη Μπέτις το «Λα Καρτούχα» δεν αποτελεί την παραδοσιακή της έδρα, ωστόσο η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει αγωνιστεί εκεί αρκετές φορές σε σημαντικά παιχνίδια και γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να διαχειριστεί τόσο το μέγεθος του γηπέδου όσο και την πίεση της ισπανικής εξέδρας, σε ένα περιβάλλον που ευνοεί τον υψηλό ρυθμό και τις έντονες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις.