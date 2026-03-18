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Τα καλύτερα στιγμιότυπα από το Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε ξανά τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα της Άρσεναλ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπου οι «Κανονιέρηδες» πήραν τη νίκη και την πρόκριση
Τα καλύτερα στιγμιότυπα από το Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (vid)