Το ποδόσφαιρο έφτιαξε το τέλειο σενάριο για τη βασίλισσα που με δύο γκολ του Βινίσιους τελείωσε το φετινό ευρωπαϊκό όνειρο της Μάντσεστερ Σίτι (1-2).

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν ξεκάθαρος στην συνέντευξη τύπου πριν από τον μεγάλο επαναληπτικό με την Ρεάλ Μαδρίτης: "Η ανατροπή γίνεται, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι".

Όταν αυτό στραβώνει, όσο δεν πάει, με πέναλτι, αποβολή και προβάδισμα για τη βασίλισσα από το 20ό λεπτό, τότε ξέρεις ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Παίζοντας με παίκτη περισσότερο για πάνω από 70 λεπτά και έχοντας τους δύο τερματοφύλακες που χρησιμοποίησε (Κουρτουά, Λούνιν), η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε όρθια στο Etihad και με δύο γκολ του Βινίσιους κέρδισε για δεύτερη φορά (1-2), απέκλεισε για πέμπτη φορά (!) στο Champions League την Μάντσεστερ Σίτι και περιμένει στα προημιτελικά την Μπάγερν Μονάχου!

Οι πολίτες μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και με την άμυνα στην σέντρα. Από το πρώτο δεκάλεπτο όμως κατάλαβαν ότι έχουν πέσει πάνω σε έναν εκπληκτικό Κουρτουά, ο οποίος με τρεις επεμβάσεις κλάσης γλίτωσε την ομάδα του από το γρήγορο γκολ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πολύ γρήγορα αποκωδικοποίησε τα δεδομένα του ματς και κατάλαβε ότι μπορεί εύκολα να χτυπήσει στον κενό χώρο. Στην πρώτη φάση (2') ο Βαλβέρδε σάστισε σε καθαρό τετ-α-τετ, όμως στην δεύτερη φορά έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα.

Το διαγώνιο σουτ του Βινίσιους χτύπησε στο δοκάρι, όμως ο Βραζιλιάνος πήρε το ριμπάουντ και προσπάθησε να σκοράρει με τον Ντοναρούμα εξουδετερωμένο.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα απέκρουσε με τον αγκώνα και ο Τουρπέν αφού συμβουλεύτηκε το VAR, έδειξε πέναλτι και αποβολή.

Ο Βινίσιους έκανε το 0-1 (20') και ουσιαστικά η πρόκριση κρίθηκε από νωρίς. Προς τιμήν της, όμως, η Μάντσεστερ Σίτι όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά έκανε ότι περνούσε από το χέρι της για το θαύμα.

Αφού πρώτα ο Βινίσιους έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες για το δεύτερο γκολ, δράση ανέλαβε και πάλι ο απίθανος Κουρτουά. Ο απίθανος Βέλγος αρνήθηκε δύο φορές το γκολ στον Χάαλαντ, όμως ο Νορβηγός με κοντινή προβολή (41') ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Κουρτουά αντικαταστάθηκε με τραυματισμό στην ανάπαυλα, όμως ο Λουνίν ήταν το ίδιο σίγουρος κάτω από τα δοκάρια. Με δύο τρεις σημαντικές επεμβάσεις έκοψε τα αγγλικά φτερά.

Κι όταν η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε δύο γκολ από Ντοκού (63') και Αιτ-Νουρί (78') το σημαιάκι ήταν σηκωμένο για οφσάιντ.

Τα καλά νέα για την Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίστηκαν με την επιστροφή του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, όμως η βασίλισσα κυνήγησε και πήρε την νίκη.

Είχε κι αυτή δύο ακρυωθέντα γκολ με Βαλβέρδε (82') και Βινίσιους (92'), όμως στην τελευταία φάση του ματς, ο Βινίσιους απέναντι σε μία αποκαμωμένη άμυνα έκανε εύκολα το 1-2 και έστειλε πανηγυρικά την Ρεάλ Μαδρίτης στην επόμενη φάση...