Η Άρσεναλ νίκησε με 2-0 στο Λονδίνο την Μπάγερ Λεβερκούζεν και σε συνδυασμό με το 1-1 της Γερμανίας, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα με μια πειστική εμφάνιση κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 απέναντι στους Γερμανούς και προκρίθηκε στους 8 του Champions League, μετά και το 1-1 στο πρώτο ματς του Λεβερκούζεν. Εκεί τους περιμένει ήδη η Σπόρτινγκ Λισαβόνας που απέκλεισε νωρίτερα με επική ανατροπή την Μπόντο/Γκλιμτ!

Η Άρσεναλ απείλησε πρώτη στο παιχνίδι μετά από κόρνερ του Σάκα από τα δεξιά και προβολή του Γκάμπριελ με τον ώμο που έφυγε άουτ. Στο 15' οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά με τον Τροσάρ να πιάνει καλό σουτ και τον Μπλάσβιχ να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Ράις με απευθείας εκτέλεση φάουλ έβαλε δύσκολα στον αντίπαλο πορτιέρε που διώξε με υπερένταση.

Οι Λονδρέζοι ήταν ανώτεροι και πιο επικίνδυνοι από τους Γερμανούς και στο 27' ο Σάκα είχε ακόμη μια καλή στιγμή για το 1-0, όμως ο Μπλάσβιχ ήταν ξανά εκεί. Δύο λεπτά μετά ο Τροσάρ είχε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, αλλά ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν απέκρουσε ξανά εντυπωσιακά τη μπάλα. Η Άρσεναλ συνέχιζε να επιτίθεται και να βρίσκει ευκαιρίες, με τον Γουάιτ στο 32' να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Τελικά, στο 36' η ομάδα του Αρτέτα κατάφερε να βρει γκολ με τρομερή γκολάρα του Έζε με μονοκόμματο γυριστό σουτ εκτός περιοχής για το 1-0!



Επτά λεπτά μετά την επανεκκίνηση του αγώνα ο Γκιόκερες έπιασε καλό σουτ, αλλά ο Μπλάσβιχ απέκρουσε την προσπάθεια του. Στο 54' ο Μάζα δεν μπόρεσε να βρει εστία, καθώς το σουτ του σταμάτησε στα αντίπαλα σώματα. Ο Άντριχ με σουτ από μακριά προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο πορτιέρε, αλλά δεν ήταν εύστοχος. Στο 63' η Άρσεναλ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα με τον Ράις για το 2-0!

Οι Άγγλοι βρήκαν και τρίτο τέρμα στο 71' με τον Χάβερτς, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι. Στο 77' ο Κουάνσα με κεφαλιά δεν κατάφερε να βρει εστία για την Λεβερκούζεν. Ο Σάκα στο 78' είχε καλή στιγμή για να βρει ακόμη ένα τέρμα η ομάδα του, αλλά ο Μπλάσβιχ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Εννιά λεπτά αργότερα ο Μάζα σούταρε, αλλά ο Ράγια απέκρουσε σε κόρνερ τη μπάλα, ενώ ένα λεπτό μετά ο Μάζα σούταρε άστοχα. Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε και έτσι η Άρσεναλ πανηγύρισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League.