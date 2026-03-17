AΣΥΛΛΗΠΤΗ Σπότινγκ κάνει το 3-0 απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ και ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα στην Νορβηγία!

Κι όμως τα κατάφερε: Με πέναλτι του Σουάρες η Σπόρτινγκ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα! (vid)