Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Κι όμως τα κατάφερε: Με πέναλτι του Σουάρες η Σπόρτινγκ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα! (vid) 17-03-2026 21:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP FK Bodø/Glimt 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES AΣΥΛΛΗΠΤΗ Σπότινγκ κάνει το 3-0 απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ και ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα στην Νορβηγία! Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Τύχη, μυαλό, πρόγραμμα: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στο λαχείο, τα παράτησε όλα στα 26 του menshouse.gr «Εντάξει, έχασα»: Η μέρα που ο θρυλικός Δημήτρης Παπαδόπουλος συνέλαβε τον φαντομά, Βασίλη Παλαιοκώστα menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Επιτέλους πλάνο: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Νίστρουπ παίζει σε άλλες ταχύτητες menshouse.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Κι όμως τα κατάφερε: Με πέναλτι του Σουάρες η Σπόρτινγκ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα! (vid) SHARE