Με κεφαλιά του Ινάσιο για το 1-0 η Σπόρτινγκ... ελπίζει (vid)

O Iνάσιο με ωραία κεφαλιά στο 34΄ βάζει μπροστά στο σκορ την Σπόρτινγκ που ελπίζει στην ολική ανατροπή επί της Μπόντο/Γκλιμτ, μετά το 3-0 της Νορβηγίας.