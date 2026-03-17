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Με κεφαλιά του Ινάσιο για το 1-0 η Σπόρτινγκ... ελπίζει (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Iνάσιο με ωραία κεφαλιά στο 34΄ βάζει μπροστά στο σκορ την Σπόρτινγκ που ελπίζει στην ολική ανατροπή επί της Μπόντο/Γκλιμτ, μετά το 3-0 της Νορβηγίας.
Με κεφαλιά του Ινάσιο για το 1-0 η Σπόρτινγκ... ελπίζει (vid)