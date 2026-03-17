ΑΕΚ: Στην εθνική ομάδα της Ρουάντα ο Σαχαμπό

Ο Χακίμ Σαχαμπό κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Ρουάντα για το φιλικό τουρνουά που διοργανώνεται στη χώρα του.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ τον Ιανουάριο, ο Χακίμ Σαχαμπό, δεν έχει κάνει ακόμα ντεμπούτο με τα κιτρινόμαυρα, ωστόσο αυτό δεν του στέρησε μια θέση στην εθνική του ομάδα. Ο 20χρονος χαφ έχει καταγωγή από τη Ρουάντα και είναι μέλος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος μετρώντας ήδη 9 συμμετοχές.

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός Στιβ Κωνσταντινίδης ή Stephen Constantine, όπως είναι γνωστός στην Αγγλία, συμπεριέλαβε τον Σαχαμπό στις κλήσεις του για το διεθνές τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Ρουάντα, με τις Εσθονία, Κένια και Γρενάδα. Η Ρουάντα να παίξει με τη Γρενάδα στις 27 Μαρτίου και με μία από τις άλλες δυο χώρες στις 30/3.