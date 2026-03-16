Καρυπίδης: «Είχαμε ατυχίες, η ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη - Θα το παλέψουμε» (vid)

Στο περιθώριο της παρουσίας του στην φιέστα της Καλαμάτας ο Θόδωρος Καρυπίδης σχολίασε τη σεζόν του Άρη και τόνισε πως παραμένει αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στην φιέστα της Καλαμάτας, για την άνοδο της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια, καθώς διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Γιώργο Πρασσά, τον μεγαλομέτοχο της Μαύρης Θύελλας.

Ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης του Άρη δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει δηλώσεις, σχολιάζοντας την σεζόν του Άρη, τους φετινούς στόχους και το ευρωπαϊκό κίνητρο, παράλληλα με τα συγχαρητήρια του στην ομάδα της Μεσσηνίας για την άνοδο.

“Ο Άρης φέτος έχει μια κακή χρονιά. Έχουμε ατυχίες αλλά θα παίξει στην Ευρώπη, θα το παλέψουμε! Eχουμε πέντε ματς που παίρνουμε κόκκινη, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. ” ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του sportstonoto.gr.