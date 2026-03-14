Χαμός στην Γαλλία: Oπαδοί έκαναν ντου στα αποδυτήρια της ομάδας τους! (vid)

Aπίστευτα επεισόδια προκάλεσαν οι οπαδοί της Μπαστιά, μετά την ήττα της ομάδας τους από την Μπουλόν με 1-0.

Ο σύλλογος της Κορσικής, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας στην δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, έχοντας μόλις τρεις νίκες και ο υποβιβασμός μοιάζει αναπόφευκτος.

Η νέα ήττα της Μπαστιά, μάλιστα προκάλεσε την οργή των οπαδών της, που μετά το τέλος του αγώνα με την Μπουλόν, μπούκαραν στο εσωτερικό και στους διαδρόμους των αποδυτηρίων, ψάχνοντας με απειλητικές διαθέσεις τους παίκτες της ομάδας τους!

Colère à la fin du match à Armand-Cesari : après la défaite du SC Bastia face à US Boulogne (0-1), des supporters ont pénétré dans l’enceinte du stade, jusqu’à envahir les couloirs menant aux vestiaires. pic.twitter.com/cRjjj09XlJ — ici RCFM (@icircfm) March 13, 2026