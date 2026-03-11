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Ο Άντριχ «πάγωσε» την Άρσεναλ με κεφαλιά για το 1-0! (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Άντριχ με ωραία κεφαλιά με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους, έβαλε μπροστά στο σκορ την Λεβερκούζεν απέναντι στην Άρσεναλ!

Δείτε το γκολ:

Ο Άντριχ «πάγωσε» την Άρσεναλ με κεφαλιά για το 1-0! (vid)