Ο Γκριεζμάν δήλωσε ότι μένει στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Movistar» μετά την εμφατική νίκη στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League επί της Τότεναμ με 5-2, ο Γκριεζμάν διευκρίνισε τις προθέσεις του:
«Νιώθω πολύ καλά εδώ, το διασκεδάζω πολύ, νομίζω ότι αυτό που κάνω στο γήπεδο μιλά από μόνο του. Θα δούμε, αλλά η ιδέα είναι αυτή, να φθάσουμε μέχρι το τέλος».
Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει στον τελικό του Copa del Rey στις 18 Απριλίου και ο 34χρονος «Γκριζού» σχολίασε σχετικά: «Αυτό είναι το όνειρό μου, ο στόχος μου και ελπίζω να πετύχουμε κάτι σπουδαίο».
Υπενθυμίζεται, ότι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Ατλέτικο με 211 γκολ, δεν έχει κατακτήσει τίτλο με τους «Rojiblancos» από το 2018.