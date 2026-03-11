Ο Γκριεζμάν δήλωσε ότι μένει στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους διοικούντες την Ορλάντο Σίτι για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, επιβεβαίωσε ότι το «όνειρό του και ο στόχος του» είναι να παραμείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Movistar» μετά την εμφατική νίκη στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League επί της Τότεναμ με 5-2, ο Γκριεζμάν διευκρίνισε τις προθέσεις του:

«Νιώθω πολύ καλά εδώ, το διασκεδάζω πολύ, νομίζω ότι αυτό που κάνω στο γήπεδο μιλά από μόνο του. Θα δούμε, αλλά η ιδέα είναι αυτή, να φθάσουμε μέχρι το τέλος».

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει στον τελικό του Copa del Rey στις 18 Απριλίου και ο 34χρονος «Γκριζού» σχολίασε σχετικά: «Αυτό είναι το όνειρό μου, ο στόχος μου και ελπίζω να πετύχουμε κάτι σπουδαίο».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Ατλέτικο με 211 γκολ, δεν έχει κατακτήσει τίτλο με τους «Rojiblancos» από το 2018.