Κ19: Το σερί... συνεχίζεται - 9 αγώνες αήττητος ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό!

Εννιά αγώνες αήττητη και κυριαρχική η Κ19 του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, κοιτάζοντας στα «μάτια» το νταμπλ - Τα... φώτα στη Θεσσαλονίκη με ημιτελικό Κυπέλλου και ντέρμπι με Παναθηναϊκό-ΑΕΚ να ακολουθούν.

Ο Δικέφαλος απέδειξε (ξανά) στο Ρέντη, ότι έχει το πάνω χέρι τα τελευταία χρόνια απέναντι στους «ερυθρόλευκους», παραμένοντας αήττητος για ένατο συνεχόμενο παιχνίδι, με ρεκόρ 8 νίκες και μοναδική ισοπαλία αυτή της περσινής σεζόν, όταν ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο τελικό 1-1 στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οκτώ νίκες, δύο προκρίσεις στο Κύπελλο και δύο «διπλά» στο Ρέντη

Η ομάδα των Τσιαπακίδη-Χάγκαν όχι μόνο παραμένει αήττητη, αλλά κερδίζει στο 88% των αγώνων, με το ένα παιχνίδι να είναι ο τελικός Κυπέλλου της περσινής σεζόν στην Κρήτη, αλλά και ο φετινός προημιτελικός, δύο αναμετρήσεις που επί της ουσίας δίνουν τίτλο.

Ταυτόχρονα, οι «ασπρόμαυροι» στις τρεις επισκέψεις τους στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, μετρούν δύο «διπλά», με το προχθεσινό (8/3) να τους δίνει επί της ουσίας τον τίτλο.

Το... απόλυτο στο «κάστρο» της Σουρωτής συνεχίστηκε και φέτος, με τον ΠΑΟΚ να σημειώνει τη δέκατη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του σε επίπεδο Κ19 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Προσεχώς ημιτελικός Κυπέλλου και δύο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

Επτά + δύο τελικοί απομένουν για το τέλος της σεζόν στην Κ19, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται «αγκαλιά» με το πρωτάθλημα και μία... ανάσα από τον τελικό Κυπέλλου.

Στους 49 βαθμούς, αήττητοι και στην κορυφή οι «ασπρόμαυροι», στο +7 από τον 2ο Παναθηναϊκό, τον οποίο θα υποδεχτούν στη Θεσσαλονίκη, όπως και τους ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στις έδρες των Ατρομήτου, Βόλου και Παναιτωλικού, ενώ πριν τη διακοπή της Εθνικής Ομάδας στα τέλη Μαρτίου, θα γίνουν οι δύο εντός έδρας αγώνες με Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα (14/3 15:00) και Παναιτωλικό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (18/3 13:00).

Αναλυτικά τα εννιά τελευταία ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού: