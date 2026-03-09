Ο αλύγιστος ΠΑΟΚ και ο Πολυχρόνης που δεν μπορεί

Στο Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που δεν περίμενε κανένας όταν έμαθε τις ενδεκάδες και την απουσία του Ζίφκοβιτς την τελευταία στιγμή. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Όταν ολοκληρώνεται μία τόση δύσκολη σειρά αγώνων, παίζοντας για δύο μήνες συνήθως ντέρμπι και παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, σε ένα ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, σίγουρα τα πράγματα δείχνουν δύσκολα. Όταν προστίθεται σε αυτό το βάρος, η απουσία των Παβλένκα, Κένι, Μεϊτέ, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη, τότε οτιδήποτε θετικό, φαντάζει ακατόρθωτο.

Κι όμως, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να φύγει αλώβητος από το Καραϊσκάκη. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε να χάσει, αλλά το γεγονός πως η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, τον τιμά αν μη τι άλλο. Και περνάει το μήνυμα στους υπόλοιπους.

Σε όλα αυτά, ας προσθέσουμε και το ότι ο αντίπαλός του είχε μία εβδομάδα να δουλέψει για το παιχνίδι. Δεν φάνηκε βέβαια να παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Μάλλον εύκολα ο ΠΑΟΚ τον εγκλώβισε σε ένα παιχνίδι δύο καθαρών φάσεων σε όλο το 90λεπτό. Μάλλον οι ευκαιρίες της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν πιο καθαρές.

Ο στόχος πλέον αφορά στις επιστροφές. Νομίζω με τη Λειβαδιά θα είναι όλοι διαθέσιμοι. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να κάνει το 2 στα 2, να έχει στη χειρότερη περίπτωση δύο βαθμούς απόσταση από την ΑΕΚ και να πάει σε σεζόν ενός παιχνιδιού την εβδομάδα. Πολύ πιο εύκολη διαδικασία για αυτόν.

Από τον αγώνα στη Λεωφόρο και την πρώτη ήττα της σεζόν, ο ΠΑΟΚ μετράει έξι αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελλο απέναντι σε ομάδες του ΠΟΚ, χωρίς να δεχτεί γκολ. Κάτι σημαίνει αυτό ενόψει πλέι οφς.

Φαντάζει θετικό για τον ΠΑΟΚ επίσης, το γεγονός πως μπήκε ο Παναθηναϊκός στη τετράδα. Το ειδικό βάρος της ομάδας της Αθήνας, είναι μεγαλύτερο εννοείται από αυτό του Λεβαδειακού και εγγυάται μία ισορροπία.

Σε άλλα νέα, διαιτησίες όπως αυτή του Πολυχρόνη στον αγώνα ΑΕΚ – ΑΕΛ, είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε πως οι Έλληνες διαιτητές μπορούνε να σηκώσουν την πίεση που προκαλούν οι παράγοντες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν εξαιρεθούνε ένας – δύο, οι υπόλοιποι δεν μπορούν. Και το παράδοξο είναι πως και ο Ευαγγέλου λειτούργησε με σοβαρές αστοχίες στο VAR, που βάσει της ικανότητας και της εμπειρίας του, δε δικαιολογούνται.

Η «αδικημένη» ΑΕΚ, δεν είχε εις βάρος της αποβολής στις Σέρρες στο 0-0 με το πνίξιμο της δεύτερης κίτρινης στον Πένράις και προχθές με το επικίνδυνο παίξιμο του Γιόβιτς.

Το ότι υπάρχουν έλληνες διαιτητές που δικαιώνουν την τοξικότητά της, ουσιαστικά του καθιστά υπεύθυνους στη μη εξέλιξή τους. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν πριν πετάξει το πουλάκι. Το ότι ο Γκαγκάτσης τους υποστηρίζει και θέλει να τους δώσει σημαντικότερο ρόλο, σημαίνει σε πρώτη φάση πως δεν πρέπει να τον εκθέσουν. Και εδώ, τα παιδιά μας μένουν στάσιμα.

Κλείνοντας, θα επιστρέψω στο χθεσινό ντέρμπι αποθεώνοντας τον Τόμας Κεντζιόρα που έκανε την κορυφαία εμφάνιση στόπερ στο πρωτάθλημα φέτος, αλλά και τον Χρήστο Ζαφείρη που μου δείχνει πως όταν έρχονται τα δύσκολα – όπως και στο Μπαλαϊδος – αυτός βγαίνει μπροστά και παίρνει ηγετικό ρόλο. Όταν έχεις την ικανότητα να το κάνεις στα 22 σου αυτό, τότε το μέλλον είναι δικό σου.