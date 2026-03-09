Παναθηναϊκός: ΠΑΟΚ και ΟΦΗ κρίνουν το ευρωπαϊκό του εισιτήριο

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πλέον το εισιτήριό του θα κριθεί -εκτός απροόπτου- από το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά το εντυπωσιακό πέρασμα της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ από τη Λιβαδειά, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε στο +6 από τον Λεβαδειακό, κάτι που συνεπάγεται ότι "κλείδωσε" και τυπικά η είσοδος στα πλέι οφ 1-4. Μαζί φυσικά και η έξοδος στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν, αφού με τον ΟΦΗ να βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ο 5ος θα βγει φέτος στην Ευρώπη.

Εκείνο που μένει να απαντηθεί πλέον είναι το ποιο εισιτήριο θα πάρει ο Παναθηναϊκός.

Θα συνιστά φυσικά πολύ μεγάλη έκπληξη αν καταφέρει να καλύψει διαφορά εννιά βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να τερματίσει ψηλότερα από την 4η θέση. Με βάση λοιπόν το σενάριο της... μη έκπληξης, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όπου ο ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο φαβορί, ο Παναθηναϊκός οδεύει προς τον 2ο προκριματικό του Europa League τη νέα σεζόν. Σε περίπτωση όμως που ανατρέψει τα προγνωστικά ο ΟΦΗ και στεφθεί εκείνος Κυπελλούχος, με την 4η θέση ο Παναθηναϊκός θα αρκεστεί στο Conference League (2ος προκριματικός), με τους Κρητικούς να πηγαίνουν απευθείας στα πλέι οφ του Europa League.

Αναλυτικά τα εισιτήρια για τον Παναθηναϊκό αν κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το Κύπελλο:

1ος: Champions League (Play Offs)*

2ος: Champions League (2ος προκριματικός)

3ος: Europa League (Play Offs)

4ος: Europa League (2ος προκριματικός)

5ος: Conference League (2ος προκριματικός)

Και στο ενδεχόμενο που το πάρει ο ΟΦΗ:

1ος: Champions League (Play Offs)*

Κυπελλούχος: Europa League (Play Offs)

2ος: Champions League (2ος προκριματικός)

3ος: Europa League (2ος προκριματικός)

4ος: Conference League (2ος προκριματικός)

5ος: -