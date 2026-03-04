Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος του δεύτερου, χρονικά, ημιτελικού του Coppa Italia, με τον πρώτο να είναι το Κόμο - Ίντερ 0-0. Λάτσιο και Αταλάντα προσφέφεραν ένα πιο γεμάτο ματς στην Αιώνια Πόλη (2-2) και θα λύσουν τις διαφορές τους στον επαναληπτικό στις 21 ή 22 Απριλίου.
Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, με τον Ντέλε-Μπασιρού να ανοίγει το σκορ στο 47’ και τον Πάσαλιτς να ισοφαρίζει 4 λεπτά αργότερα και τον Ντιά να κάνει το 2-1 στο 87’ και τον Μούσα να γράφει το τελικό 2-2 μετά από 2 λεπτά. «Ζωντανές» για τον τίτλο και οι δύο ομάδες, με την Λάτσιο να «μάχεται» για το 8ο Coppa Italia της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2019, ενώ η Αταλάντα έχει ένα από το 1963.