Η Λάτσιο προηγήθηκε δύο φορές, όμως η Αταλάντα απάντησε ισάριθμες μέσα σε μερικά λεπτά και μετά το 2-2 στην Ρώμη, τα πάντα μένουν ανοικτά για τη ρεβάνς στο Μπέργκαμο και το ποια θα βρεθεί στον τελικό του Coppa Italia.

Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος του δεύτερου, χρονικά, ημιτελικού του Coppa Italia, με τον πρώτο να είναι το Κόμο - Ίντερ 0-0. Λάτσιο και Αταλάντα προσφέφεραν ένα πιο γεμάτο ματς στην Αιώνια Πόλη (2-2) και θα λύσουν τις διαφορές τους στον επαναληπτικό στις 21 ή 22 Απριλίου.

Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, με τον Ντέλε-Μπασιρού να ανοίγει το σκορ στο 47’ και τον Πάσαλιτς να ισοφαρίζει 4 λεπτά αργότερα και τον Ντιά να κάνει το 2-1 στο 87’ και τον Μούσα να γράφει το τελικό 2-2 μετά από 2 λεπτά. «Ζωντανές» για τον τίτλο και οι δύο ομάδες, με την Λάτσιο να «μάχεται» για το 8ο Coppa Italia της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2019, ενώ η Αταλάντα έχει ένα από το 1963.