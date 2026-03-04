Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο: Το μήνυμα του Σιμεόνε στον Φλικ μετά την πρόκριση των «ροχιμπλάνκος»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αναφέρθηκε στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον Χάνσι Φλικ μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Καμπ Νόου», όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε την πρόκριση εις βάρος της Μπαρτσελόνα στο Κύπελλο Ισπανίας.

Οι «ροχιμπλάνκος» εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό με συνολικό σκορ 4-3, παρά τη νίκη των Καταλανών με 3-0 στη ρεβάνς. Η προσπάθεια των «μπλαουγκράνα» για μια μεγάλη ανατροπή δεν αποδείχθηκε αρκετή, με την Ατλέτικο να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και να σφραγίζει την πρόκριση.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αργεντινός τεχνικός αποκάλυψε τι ειπώθηκε με τον Γερμανό προπονητή: «Μου έλεγε τη γνώμη του για καταστάσεις που συνέβησαν στον αγώνα και του είπα ότι έπαιξαν εξαιρετικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον στα προημιτελικά του Champions League, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα.



Σήμερα, όταν παίζαμε μπροστά με 3-0, είπα, "Αυτή είναι η Ατλέτικο". Οι Πέδρι, Μπάλντε, Μπερνάλ... κατέβαλαν τρομερή προσπάθεια. Ήταν δύσκολο να διατηρήσουμε την ένταση του πρώτου ημιχρόνου. Η είσοδος του Χιμένεζ μας έδωσε ωριμότητα. Και αυτή η ωριμότητα είναι απαραίτητη μέσα σε μια ομάδα», τόνισε ο Σιμεόνε.

Πλέον, οι δύο σύλλογοι ενδέχεται να διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στο UEFA Champions League, εφόσον προκριθούν από τη φάση των «16», όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με αγγλικές ομάδες.