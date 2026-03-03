MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η ατυχία... χτύπησε την πόρτα του Πορτογάλου σταρ της Αλ Νασρ, καθώς ταλαιπωρείται από σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο.

Μπορεί ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας να προχώρησε σε διάψευση σχετικά με τις φήμες αναχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Μαδρίτη

Ο 41χρονος επιθετικός προσπαθεί μέρα με τη μέρα να αποθεραπευτεί από τον τραυματισμό που υπέστη το Σάββατο (28/2) στη νίκη 3-1 επί της Αλ Φαϊχά και επιβεβαιώθηκε σήμερα με εξετάσεις, δίχως να δοθεί ημερομηνία επιστροφής και την κατάστασή του να ελέγχεται καθημερινά.

Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)