Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Η ατυχία... χτύπησε την πόρτα του Πορτογάλου σταρ της Αλ Νασρ, καθώς ταλαιπωρείται από σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο.

Μπορεί ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας να προχώρησε σε διάψευση σχετικά με τις φήμες αναχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Μαδρίτη.

Ο 41χρονος επιθετικός προσπαθεί μέρα με τη μέρα να αποθεραπευτεί από τον τραυματισμό που υπέστη το Σάββατο (28/2) στη νίκη 3-1 επί της Αλ Φαϊχά και επιβεβαιώθηκε σήμερα με εξετάσεις, δίχως να δοθεί ημερομηνία επιστροφής και την κατάστασή του να ελέγχεται καθημερινά.

Hopefully Cristiano Ronaldo’s injury isn’t anything serious.



pic.twitter.com/N6LknEjKQL — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) February 28, 2026