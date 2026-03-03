Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Μπορεί ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας να προχώρησε σε διάψευση σχετικά με τις φήμες αναχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Μαδρίτη.
Ο 41χρονος επιθετικός προσπαθεί μέρα με τη μέρα να αποθεραπευτεί από τον τραυματισμό που υπέστη το Σάββατο (28/2) στη νίκη 3-1 επί της Αλ Φαϊχά και επιβεβαιώθηκε σήμερα με εξετάσεις, δίχως να δοθεί ημερομηνία επιστροφής και την κατάστασή του να ελέγχεται καθημερινά.
Hopefully Cristiano Ronaldo’s injury isn’t anything serious.— Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) February 28, 2026
pic.twitter.com/N6LknEjKQL
📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026