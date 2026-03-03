Τέλος στα σενάρια: Παραμένει στην Σ. Αραβία ο Κριστιάνο παρά το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή!

Τεταμένο και αβέβαιο είναι το κλίμα στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες και αυτό προφανώς έχει μεγάλο αντίκτυπο και στον αθλητισμό. Έτσι, βγήκε ένα ρεπορτάζ πως το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο ταξίδεψε στη Μαδρίτη και όλοι νόμιζαν πως σε αυτό ήταν επιβάτης και ο Πορτογάλος.
Ωστόσο, με ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ξεκαθαρίζει πως ο CR7 παραμένει κανονικά στο Ριάντ και συνεχίζει τις υποχρεώσεις του με την Αλ Νασρ, καθώς βρέθηκε κανονικά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για αποθεραπεία, παρά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.
🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026
It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.
Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0