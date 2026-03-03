Τέλος στα σενάρια: Παραμένει στην Σ. Αραβία ο Κριστιάνο παρά το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή!

Μπορεί το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στη Μαδρίτη, ο Πορτογάλος σταρ παραμένει στην Σαουδική Αραβία, παρά τα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Τεταμένο και αβέβαιο είναι το κλίμα στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες και αυτό προφανώς έχει μεγάλο αντίκτυπο και στον αθλητισμό. Έτσι, βγήκε ένα ρεπορτάζ πως το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο ταξίδεψε στη Μαδρίτη και όλοι νόμιζαν πως σε αυτό ήταν επιβάτης και ο Πορτογάλος.

Ωστόσο, με ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ξεκαθαρίζει πως ο CR7 παραμένει κανονικά στο Ριάντ και συνεχίζει τις υποχρεώσεις του με την Αλ Νασρ, καθώς βρέθηκε κανονικά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για αποθεραπεία, παρά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.