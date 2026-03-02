Τέλος ο Ράσταβατς από τον Αστέρα Aktor

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Aktor αποτελεί ο Μίλαν Ράσταβατς.

Σύντομη αποδείχτηκε η τρίτη θητεία του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του Αστέρα Aktor. Μετά την ήττα στην Τούμπα, η έκτη σε επτά ματς για τους Αρκάδες, οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση, μετά από συνάντηση που είχε μαζί του, να διακόψει τη συνεργασία με τον Σέρβο προπονητή, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε δεινή θέση και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα.