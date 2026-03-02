Αστέρας Τρίπολης: Σε δύσκολη θέση ο Ράσταβατς

Κρίσιμη συνάντηση εντός της ημέρας στον Αστέρα Aktor, με φόντο το μέλλον του Μίλαν Ράσταβατς.

Επτά παιχνίδια στον πάγκο των Αρκάδων, έξι ήττες και μόλις μία νίκη, εκείνη επί του Βόλου, παραμένοντας σταθερά στην προτελευταία θέση.

Ο Αστέρας Aktor δεν βρίσκει γιατρειά ούτε με την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς στο τιμόνι του και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη αλλαγή προπονητή, μετά και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά κυρίως τη νέα απογοητευτική εμφάνιση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κρίσιμη συνάντηση εντός της ημέρας στην Τρίπολη ανάμεσα στα στελέχη του κλαμπ και τη διοίκηση και όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν αυτή τη στιγμή ανοικτά για το μέλλον του Σέρβου τεχνικού.