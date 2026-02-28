Χωρίς Ποντένσε στις Σέρρες ο Ολυμπιακός (pic)

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό έγινε γνωστή πριν από λίγο.

Oι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τους Σερραίους εκτός έδρας για την 23η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος (1/3, 16:00) και θα παλέψουν για την νίκη που θα τους κρατήσει ψηλά στην βαθμολογία στην «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του, ολοκλήρωσαν με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ο Βάσκος τεχνικός γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του.

Εκτός έμεινε ο Ποντένσε που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό, όπως και οι Ορτέγκα και Κλέιτον που κόπηκαν ως μη κοινοτικοί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι «ετοιμοπόλεμοι» για την αυριανή αναμέτρηση.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.