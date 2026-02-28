Χωρίς Ποντένσε στις Σέρρες ο Ολυμπιακός (pic)

Oι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τους Σερραίους εκτός έδρας για την 23η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος (1/3, 16:00) και θα παλέψουν για την νίκη που θα τους κρατήσει ψηλά στην βαθμολογία στην «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του, ολοκλήρωσαν με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ο Βάσκος τεχνικός γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του.
Εκτός έμεινε ο Ποντένσε που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό, όπως και οι Ορτέγκα και Κλέιτον που κόπηκαν ως μη κοινοτικοί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι «ετοιμοπόλεμοι» για την αυριανή αναμέτρηση.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.