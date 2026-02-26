Ήταν η καλύτερη ομάδα, υπέταξε την Πλζεν και τον... χειρουργό της UEFA και στα πέναλτι έφυγε για τους «16», αντρικά, πανάξια, Παναθηναϊκά!

Ναι ρε Πανάθα! Ακούστε το Ελληνες, άκουσέ το Ευρώπη! Αυτά τα κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός! Με εχθρική διαιτησία, με δέκα παίκτες, με ένα κάρο προβλήματα και αναποδιές. Ήταν η καλύτερη ομάδα, υπέταξε την Πλζεν και τον... χειρουργό της UEFA και στα πέναλτι έφυγε για τους «16», αντρικά, πανάξια, Παναθηναϊκά!

Μετά από 16 χρόνια, ο (αήττητος) Panathinaikos του Ράφα Μπενίτεθ δηλώνει ξανά παρών και περιμένει τον αντίπαλό του στους 16 για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες...



Ο Ράφα Μπενίτεθ έχασε πριν από το παιχνίδι και τον Μανώλη Σιώπη μετά τον Πάλμερ-Μπράουν, που προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες απόντες του τριφυλλιού (Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρα) και τους εκτός λίστας (Κοντούρης, Σισοκό), με συνέπεια να μην έχει στον πάγκο ούτε κλασικό στόπερ, ούτε αμυντικό μέσο.

Διατήρησε ως σχηματισμό το 3-4-3 και έκανε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού όσον αφορά τα πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, τον Κάτρη αντί του Πάλμερ-Μπράουν και τον Ζαρουρί αντί του Πάντοβιτς.

Ο ομόλογός του στον πάγκο της Βικτόρια Πλζεν διατήρησε με τη σειρά του το 4-4-2 της Αθήνας και αντί του τιμωρημένου αριστερού μπακ Ντόσκι, οπισθοχώρησε τον Βιτσίνσκι στη συγκεκριμένη θέση, με τον Σουαρέ ένα κλικ πίσω από τον Λαβάλ που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Το τριφύλλι μπήκε αποφασιστικά στο ματς και κατάφερε να προκαλέσει τον απόλυτο αιφνιδιασμό στους Τσέχους! Πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, ο Τουμπά βρήκε με έξυπνη μπαλιά τον Ταμπόρδα έξω από την περιοχή. Ο Αργεντινός έκανε υποδειγματικό κοντρόλ και ιδανική πάσα με πάτημα της μπάλας στον Τετέι, που με άψογο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ (0-1) στο 9’.

Στη δεύτερη ευρωπαϊκή του συμμετοχή, ο 24χρονος στράικερ έδειξε ξανά την κλάση του, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στο Γιουρόπα Λιγκ και αφήνοντας εκ νέου το αποτύπωμά του!

Οι Τσέχοι άρχισαν να βρίσκουν τα πατήματα τους στο χώρο του κέντρο μετά το 20λεπτο και στο 21’ δημιούργησαν την πρώτη τους υποσχόμενη ευκαιρία μετά από… βόλεϊ στην περιοχή του Παναθηναϊκού και σουτ του Λαβάλ που πέρασε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν.

Στο 25’ μετά από ατομική ενέργεια του Λάντρα, ο Τουμπά κάλυψε ιδανικά, έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ, σε ένα χρονικό σημείο που η Πλζεν πίεζε μεν, δίχως ωστόσο να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του τριφυλλιού.

Οι πράσινοι μάλιστα ήταν αυτοί που βρέθηκαν πιο κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, όταν στο 41’ ο Ζαρουρί έδωσε με τη μία στον Τετέι που έφυγε σαν σίφουνας στο επιθετικό τρανζίσιον πίσω από τη σέντρα.

Ο Ελληνας στράικερ του Παναθηναϊκού βρήκε τετ α τετ από πλάγια αριστερά, αλλά καθυστέρησε να εκτελέσει, λυγίζοντας και από την κούραση του σπριντ, με τον Γεμέλκα να του βάζει το πόδι στην εκτέλεση.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται δίκαια στο σκορ, έχοντας προβλήματα μόνο από την αριστερή του πλευρά με τον Ζαρουρί να είναι εκτός αγώνα και να μην δίνει ταυτόχρονα τις καλύψεις που έπρεπε στον Κυριακόπουλο. Ο Τουμπά ωστόσο κάλυπτε τα κενά, όπως εξαιρετικός ήταν ο Ινγκασον στην καρδιά των μετόπισθεν.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπενίτεθ άλλαξε τον Αλγερινό με τον Τζούρισιτς, ενώ μία αλλαγή έκανε και ο Χίσκι με τον Αντού αντί του Γεμέλκα.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση, καθώς η πρώτη απειλή που δέχτηκε ήταν στο 61’ από μακρινό του Λάντρα που παραχώρησε κόρνερ ο Λαφόν, με τη μπάλα να μοιάζει να βγαίνει άουτ.

Στην εκτέλεση του κόρνερ ωστόσο από τον Χροτσόβσκι, ο Σπάτσιλ με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή ισοφάρισε (1-1) κόντρα στη ροή του αγώνα. Τσάμπα και βερεσέ.

Στο 65’ ο Τετέι έστρωσε στον Ρενάτο που πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα έγλυψε το κάθετο δοκάρι και πέρασε άουτ!

Πάλι ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 74’ με τον Τετέι να καλπάζει και να μπαίνει στην περιοχή από δεξιά, πέφτοντας στο έδαφος από μαρκάρισμα του Βιτσίνσκι που δεν βρήκε τη μπάλα.

Ο Λιθουανός διαιτητής Ρούμσας, ωστόσο, που σε όλο το ματς δεν έδινε ούτε τον πυρετό του στον Παναθηναϊκό, άφησε το παιχνίδι, ενώ παρέμβαση δεν έκανε ούτε ο VAR, παρότι φάνηκε να μην βρίσκει τη μπάλα ο αμυντικός της Πλζεν.

Στο 90+5’ ο Τετέι έφευγε μόνος του στην κόντρα από δεξιά, του έκαναν φάουλ για κάρτα, αλλά ο ο ανεκδιήγητος Λιθουανός διαιτητής έδωσε το φάουλ, δεν έδωσε την κάρτα και σφύριξε και τη λήξη της κανονικής διάρκειας (!), με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση.

Ο ορισμός της αδικίας για τον Παναθηναϊκό που πάλεψε σαν λιοντάρι στην κανονική διάρκεια, είχε τις καλύτερες ευκαιρίες και δέχτηκε την ισοφάριση κόντρα στη ροή από ένα κόρνερ!

Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης ο Καλάμπρια δέχτηκε μία ακόμη κάρτα (πέμπτη σε παίκτη του Παναθηναϊκού έναντι μίας της Πλζεν από τον Ρούμσας), με τις δύο ομάδες να είναι φανερά καταβεβλημένες.

Το κερασάκι στην τούρτα ο Ρούμσας το έβαλε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης όταν έδωσε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ερνάντεθ στο 105+1’ για φάουλ σε επιθετικό τρανζίσιον των Τσέχων…

Μοιραία ο Παναθηναϊκός πήγε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης να παλέψει με παίκτη λιγότερο, πέραν της ανεκδιήγητης διαιτησίας του Λιθουανού Ρούμσας.

Μετά τον Τουμπά που δεν μπορούσε να συνεχίσει στην παράταση λόγω ενοχλήσεων, το ίδιο συνέβη και με τον Ρενάτο στο δεύτερο ημίχρονο του έξτρα χρόνου, αλλά από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος μέσος, στο ματς μπήκε ο Σφιντέρσκι, με τον Τζούρισιτς να παίζει δίπλα στον Τσέριν.

Παρ’ολα αυτά στο 115’ έχασε απίθανη ευκαιρία να τελειώσει τους Τσέχους, με τον Σφιντέρσκι να βγάζει σε πλεονεκτική θέση τον Πελίστρι, το σουτ του οποίου κόπηκε την τελευταία στιγμή από τον Σουαρέ ενώ πήγαινε στην εστία, σε κόρνερ!

Ο Παναθηναϊκός δεν μάσησε κόντρα σε όλες αυτές τις αντιξοότητες και την εχθρική διαιτησία, ήταν πιο απειλητικός ακόμα και με παίκτη λιγότερο, με το ματς να οδηγείται στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Εκτέλεση Μέμιτς, ο Λαφόν αποκρούει!

Εκτέλεση Καλάμπρια, ο Βίγκελε αποκρούει!

Εκτέλεση Χροσόβσκι, η μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Εκτέλεση Πελίστρι, η μπάλα στα δίχτυα (1-1).

Εκτέλεση Βισίνσκι, η μπάλα στα δίχτυα (2-1).

Εκτέλεση Τζούρισιτς, η μπάλα στα δίχτυα (2-2).

Εκτέλεση Σουαρέ, η μπάλα άουτ!

Εκτέλεση Σφιντέρσκι, η μπάλα στα δίχτυα (2-3).

Εκτέλεση Βαλέντα, η μπάλα στα δίχτυα (3-3).

Εκτέλεση Πάντοβιτς, η μπάλα στα δίχτυα (3-4)!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι / 4-4-1-1): Βίγκελε, Ντουέ, Γεμέλκα (46’ Αντού), Σπάτσιλ (82’ Σόικα), Βιτσίνσκι, Μέμιτς, Τσερβ (82’ Βαλέντα), Χροτσόβσκι, Λάντρα (100’ Πάνος), Σουαρέ, Λαβάλ (82’ Βύντρα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-3): Λαφόν, Κάτρης, Ινγκασον, Τουμπά (91’ Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Ρενάτο (109’ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας (89’ Τσέριν), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (76’ Πελίστρι), Τετέι, Ζαρουρί (46’ Τζούρισιτς).

