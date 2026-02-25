Η επική «παρέμβαση» του Λουτσέσκου στη συνέντευξη Μπιάνκο: «Πες τους ότι απλά θέλεις να παίζεις» (vids)

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Θέλτα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να χαρίζει επικές ατάκες, για τον οποίο είπε πως τον «αγαπά».

Αποστολή στην Ισπανία

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελε οποιοσδήποτε προπονητής να τον έχει, τον αγαπώ!», είπε μεταξύ άλλων ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο φινάλε της συνέντευξης του Μπιάνκο.

Ο Ιταλός χαφ βρέθηκε στην αίθουσα Τύπου του Balaidos και σε ερώτηση για το που προτιμά να παίζει, απάντησε πως «δεν έχει συγκεκριμένη προτίμηση» και πως ούτε λίγο ούτε πολύ είναι δουλειά του προπονητή να αποφασίζει...

Την ώρα που απαντούσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρακολουθούσε χαμογελαστός και δεν δίστασε να παρέμβει στο τέλος της τοποθέτησης του Μπιάνκο, λέγοντας με δόση χιούμορ: «Πες τους ότι απλά θες να παίξεις», ενώ υποστήριξε πως ακόμη και τερματοφύλακας θα έπαιζε.

Όταν δε ο Μπιάνκο ολοκλήρωσε τη συνέντευξη Τύπου, του έδωσε δις το χέρι του για να τον συνεχάρη για τα αγγλικά του και για τη νοοτροπία του:

«Συγχαρητήρια για τα αγγλικά σου, αν φέρναμε εδώ τον Βολιάκο δεν θα μπορούσε να μπει ούτε λέξη στα αγγλικά, συγχαρητήρια και για τις απαντήσεις σου στα όσα είπες στις δηλώσεις του. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι θα τον ήθελε ο κάθε προπονητής στον κόσμο. Είναι επαγγελματίας, 100% παίζει και προσφέρει για την ομάδα, απέναντι στους συμπαίκτες του έχει κορυφαία νοοτροπία και ότι παράπονο έχει να το κάνει, το κάνει σε εμένα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλεσάντρο Μπιάνκο στην συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Θέλτα στο «Μπαλαΐδος»:

Για τα προβλήματα που έχει η ομάδα και με το κακό αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα, τι περιμένει: «Περιμένω να περάσουμε στην επόμενη φάση. Προσεγγίζουμε τον αγώνα με σοβαρότητα και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Θα βγούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε, ούτε για την ισοπαλία, ούτε για να χάσουμε. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει η νίκη και η πρόκριση».

Για το ποια θέση τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα στο γήπεδο: «Ό,τι πει ο προπονητής, όπου αποφασίσει να με βάλει θα δώσω ότι μπορώ για τον ΠΑΟΚ. Είμαι ένας παίκτης και είναι προπονητής. Για μένα είναι το ίδιο, το πιο σημαντικό για μένα είναι να παίζω. Απλά θέλω να παίζω, είτε είναι αμυντικός χαφ, είτε "οκτάρι", είτε "δεκάρι" σημασία έχει να παίζω. Μπορεί να αισθάνομαι λίγο καλύτερα στο κέντρο αλλά όπου μου ζητηθεί θα μπω να τα δώσω όλα».

Για τον αγώνα στο Βίγκο πριν 4-5 μήνες και τις διαφορές που βλέπει σε σχέση με εκείνο το διάστημα: «Παίξαμε εδώ ίσως στην χειρότερη μας στιγμή στην σεζόν. Τώρα είμαστε διαφορετικοί, ακόμα και με αρκετά προβλήματα τραυματισμών, είμαστε σε καλύτερη φάση στο πνευματικό κομμάτι. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και το προτιμώ αυτό το διάστημα. Για μένα όμως τώρα είμαστε καλύτεροι, πιστεύουμε περισσότερο, γνωρίζουμε την ποιότητα μας και είμαστε μέσα σε τρεις διοργανώσεις που σημαίνει ότι είμαστε ένα σύνολο με ποιότητα».

Για το συμπέρασμα του για τους λόγους που έχασε στο πρώτο ματς στην Τούμπα: «Αυτοί έβαλαν έναν γκολ, εμείς βάλαμε ένα και για αυτό χάσαμε. Δεν ξέρω γιατί χάσαμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές χάνεις. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παράξενο άθλημα. Μπορεί να κερδίσεις σε κακή μέρα, μπορεί να χάσεις σε πολύ καλή μέρα».