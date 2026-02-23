Ντέμης για Τετέι: «Δεν έχει πιάσει ακόμα το ταβάνι του, μπορεί να γίνει καλύτερος»

Μετά τις εμφανίσεις του 24χρονου επιθετικού κόντρα σε Πλζεν και ΟΦΗ, ο Ντέμης Νικολαΐδης σημείωσε ότι βλέπει πράγματα που μπορεί να βελτιώσει στο παιχνίδι του ο Τετέι.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Μ' αρέσει ότι δεν έχει πιάσει ακόμα το ταβάνι του. Βλέπω πράγματα που μπορεί να βελτιώσει. Στο δικό του 10, νομίζω ότι παίζει στο 7, στο 8. Μπορεί να γίνει καλύτερος.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσίασε. Ήταν σοβαρός. Δίκαια νίκησε. Δεν έχει ανάγκη το θέαμα τώρα ο Παναθηναϊκός, ανάγκη έχει να παίρνει βαθμούς».