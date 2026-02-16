Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ιωνικού για επεισόδια στον αγώνα Κηφισιά – ΟΦΗ

Για τα επεισόδια που προκλήθηκαν στο Κηφισιά-ΟΦΗ την Κυριακή στη Νίκαια, συνελήφθη ο πρόεδρος του Ιωνικού.

Καθώς η Κηφισιά δεν είχε γήπεδο ζήτησε να διεξαχθεί ο αγώνας στο γήπεδο του Ιωνικού και εκεί ξαφνικά εισήλθαν στις κερκίδες περίπου 20 οπαδοί του Ιωνικού και άρχισαν να πετούν καθίσματα στους αστυνομικούς. Στην προσπάθεια να συλληφθούν οπαδοί, παρενέβη ο Πρόεδρος του Ιωνικού και συνελήφθη

Μάλιστα, αφού διακόπηκε ο αγώνας λόγω των επεισοδίων, ένας παίκτης της Κηφισιάς έσπευσε να απομακρύνει από τις κερκίδες το παιδί του που τρομοκρατήθηκε και έκλαιγε.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να συλληφθούν οπαδοί, παρενέβη ο Πρόεδρος του Ιωνικού και συνελήφθη και αυτός μαζί με ακόμη 2 άτομα. Αναζητούνται ακόμη τρία άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

