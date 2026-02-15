Τρίτο πέναλτι που πιάνει φέτος ο Στρακόσα! (vids)

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε τρίτο πέναλτι στη φετινή Stoiximan Super League και μάλιστα, ξανά σε εκτός έδρας παιχνίδι!

Εξαιρετική παράδοση «χτίζει» ο Θωμάς Στρακόσα! Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ κράτησε... όρθια την Ένωση στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας, καθώς στο 12' μάντεψε σωστά και νίκησε τον Γιώργο Γιακουμάκη, διατηρώντας το 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αυτό ήταν το τρίτο πέναλτι που αποκρούει ο 30χρονος τερματοφύλακας και επιβεβαιώνει ότι είναι ο κορυφαίος του πρωταθλήματος στη θέση του. Στις 5 Οκτωβρίου 2025 είχε πιάσει, νωρίς στο 5ο λεπτό, την εκτέλεση του Ανδρέα Τεττέη στον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι, ενώ στις 30 Νοεμβρίου 2025 διατήρησε στο 25ο λεπτό το 0-1 της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα στους αγώνες της ΑΕΚ;

Επικράτησε με σκορ 3-2 και στα δυο εκτός έδρας ματς!