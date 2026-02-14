Τα φώτα στη Λιβαδειά, μονομαχία επιβίωσης στο Αγρίνιο

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρώτο πιάτο της 21ης στροφής της Stoiximan Super League. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό στις 19:30, καθώς και οι δύο ομάδες ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, γνώρισαν την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον Πειραιά, χάνοντας έδαφος στη μάχη του τίτλου. Και τώρα καλούνται να πάρουν το τρίποντο στη Λιβαδειά, έχοντας και το μυαλό στο πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν την Τετάρτη (18/2, 22:00) για τα Play Off του Champions League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχεται από δύο ήττες κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και θέλουν να… συνέλθουν και να επιστρέψουν στα θετικά αποτέλέματα.

Στο Αγρίνιο στις 17:00, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης θέλουν να «χτίσουν» πάνω στις νίκες της προηγούμενης αγωνιστικής, στην προσπάθειά τους που κάνουν να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις. Οι Αγρινιώτες πήραν ένα σπουδαίο «διπλό» στη Λάρισα, ενώ οι Αρκάδες νίκησαν τον Βόλο στην Τρίπολη, αλλά και οι δύο χρειάζονται άμεσα το «τρίποντο».

Στις 20:00 ο Βόλος, με τον Κώστα Μπράτσο να επιστρέφει στο τιμόνι του, ευελπιστεί να κάνει μία επανεκκίνηση, καθώς προέρχεται από πέντε διαδοχικές ήττες. Υποδεχόμενος τον Άρη, θέλει τη νίκη, για να μην κινδυνεύει η θέση του στην οκτάδα. Περιθώρια για απώλειες δεν έχουν ούτε οι «κίτρινοι», που προέρχονται από το 0-0 με τον ΠΑΟΚ, αλλά καλούνται να βρουν λύσεις στο σκοράρισμα για να έρθουν οι νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 2)

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (Novasports Prime)

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Άρης (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Novasports Prime)

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΑΕΛ (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 20 48

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 46

3. ΠΑΟΚ 19 45

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20 38

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19 32

6. ΑΡΗΣ 20 26

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 20 25

8. ΟΦΗ 19 24

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 20 20

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 19

11. ΑΕΛ NOVIBET 20 19

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 20 18

13. ASTERAS AKTOR 20 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 20 8