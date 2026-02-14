Στέρλινγκ για την μεταγραφή στην Φέγενορντ: «Με έπεισε ο Φαν Πέρσι»

Ο Στέρλινγκ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Φέγενορντ, πεισμένος από το πλάνο που του παρουσίασε ο νέος προπονητής της ομάδας, Ρόμπιν φαν Πέρσι.

«Είχα πράγματι πολλές προτάσεις, αλλά με έπεισε ο Ρόμπιν να παίξω στην Ολλανδία. Μετά από πολλά χρόνια είχα ως ελεύθερος την ευκαιρία να επιλέξω μόνος μου την επόμενη ομάδα και κατέληξα στη Φέγενορντ.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα», δήλωσε ο Στέρλινγκ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η μεταγραφή του έμπειρου εξτρέμ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη Φέγενορντ, που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τόσο στην Eredivisie όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.