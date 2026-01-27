Άρης: Ανεβαίνουν σταδιακά οι Αλφαρέλα και Γένσεν

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο γήπεδο του Παναιτωλικού (31/01, 17:00), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης και ολοκληρώθηκε με τακτική (αγωνιστικό παιχνίδι).

Οι Μιγκέλ Αλφαρέλα και Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχαν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, οι Χαμζά Μεντίλ, Σωκράτης Διούδης και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ οι Πέδρο Άλβαρο και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τετάρτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»).