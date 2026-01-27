Παναθηναϊκός: Σοκ με Τσιριβέγια, νοκ άουτ για 1,5 μήνα

Πλήγμα για τους Πράσινους, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Πέδρο Τσιριβέγια να φέρνουν... μαύρα μαντάτα!

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τους Πράσινους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να χάνει μία πολύτιμη μονάδα του για το επόμενο -μεγάλο- διάστημα.

Ο Τσιριβέγια αποχώρησε με μυικό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν βαριά θλάση στη δεξιά του γάμπα, η οποία θα τον κρατήσει στα "πιτς" για διάστημα 1,5 μήνα.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ισπανός μέσος έγραψε: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι τόσο εκνευριστικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ».