Παναθηναϊκός: Σοκ με Τσιριβέγια, νοκ άουτ για 1,5 μήνα

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τους Πράσινους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να χάνει μία πολύτιμη μονάδα του για το επόμενο -μεγάλο- διάστημα.
Ο Τσιριβέγια αποχώρησε με μυικό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν βαριά θλάση στη δεξιά του γάμπα, η οποία θα τον κρατήσει στα "πιτς" για διάστημα 1,5 μήνα.
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ισπανός μέσος έγραψε: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι τόσο εκνευριστικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ».