Να ξημερώσει η 7η Φεβρουαρίου

Ο Αλέξης Σπυρόπουλος σχολιάζει τον απόηχο της 18ης αγωνιστικής στη Super League, εστιάζοντας στον Λεβαδειακό και... περιμένει τη λήξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου

Τέσσερα ένα-μηδέν. Ενα μηδέν-μηδέν. Ο ελκυστικός ΠΑΟΚ, αυτό το Σ-Κ έλειψε με άδεια από την υπηρεσία. Εμεινε ένας Λεβαδειακός, να σώσει την entertainment value ενώπιον του ακροατηρίου της Σούπερ Λιγκ.

Καταπληκτικό είναι ότι ο Λεβαδειακός το καταφέρνει...ενώ δεν παίζει (τόσο) καλά μετά τις Γιορτές. Το καταφέρνει, επειδή καθ' οδόν κατέκτησε δύο πράγματα. Ενα, να περιβάλλεται από την πιο θετική αύρα. Δεύτερο, να στηρίζεται, ακόμη και σε average ημέρα, στην αρραγή βάση του δουλεμένου ποδοσφαίρου του. Η πορεία-θαύμα week in week out εμπεριέχει στοιχεία για να μπαίνει ο Λεβαδειακός "στην ίδια πρόταση" με την ΑΕΛ της δεκαετίας του '80 και με τον ΟΦΗ του Ευγένιου. Ενα κυλιόμενο storytelling, ένα περιεχόμενο Netflix, που μας κάνει να ψάχνουμε και να προσμένουμε πότε είναι η αμέσως επόμενη εμφάνισή τους.

Οι τύποι είναι σαν να μπαίνουν και να αρχίζουν τα παιγνίδια, με...μίνιμουμ δύο γκολ στην τσέπη. Δεκαοκτώ ματς στο πρωτάθλημα, έξι ματς στο κύπελλο, το όλον 24, έχουν σκοράρει στα 23, μόνον η ΑΕΚ τους συγκράτησε στο μηδέν τον Σεπτέμβριο. Τρέχουν στη Σούπερ Λιγκ με μέσον όρο 2,45 γκολ/ματς, και αυτό είναι το λιγότερο! Διότι ο Λεβαδειακός δεν είναι η πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος, μονάχα στον αριθμό των τερμάτων. Ο Λεβαδειακός (έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ επειδή) είναι η πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος στο κλάσμα τέρματα/τελειώματα, είναι η πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος σε ασίστ, είναι η πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος σε πάσες.

Πλέον η πεποίθησή τους, φτάνει ως τον ουρανό. Μηδέν-δύο η Κηφισιά στην πρεμιέρα, τρία-δύο τελικό. Γκολ ο Παναθηναϊκός στο πρώτο λεπτό στη Λεωφόρο, ένα-ένα τελικό. Δύο φορές πίσω στο σκορ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, δύο φορές ισοφάρισαν, δέχθηκαν το τρίτο στο τέλος. Αθροιστικά τρεις φορές πίσω στο σκορ με τον Αρη, μία στη Λιβαδειά δύο στη Θεσσαλονίκη, τρεις φορές ισοφάρισαν. Δύο-μηδέν ο Ατρόμητος στο Περιστέρι, δύο-δύο τελικό. Ενα-μηδέν ο Αστέρας στην Τρίπολη, ένα-ένα τελικό. Ενα-μηδέν ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό, ένα-δύο τελικό.

Ολο αυτό, το συνολικό, εννοείται πως "φτιάχνει" και τους πρωταγωνιστές. Ο Πεδρόσο με τον Οζμπολτ, είναι νούμερο-ένα και νούμερο-δύο της Σούπερ Λιγκ σε γκολ/τελειώματα. Ο Τσάπρας με τον Παλάσιος, είναι νούμερο-ένα και νούμερο-τρία της Σούπερ Λιγκ σε ασίστ. Ο Κωστή, είναι νούμερο-ένα της Σούπερ Λιγκ σε πάσες. Ο Τσόκαϊ, είναι νούμερο-ένα της Σούπερ Λιγκ σε κλεψίματα. Ρόλοι.

Αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδειακός διαθέτει έξι διεθνείς ποδοσφαιριστές! Αργά ή γρήγορα, θα γίνουν περισσότεροι. Δεν είναι σχήμα λόγου, ή εντυπωσιασμού. Προκύπτει, από την καθημερινότητα. Οταν άλλα κλαμπ παρόμοιου βεληνεκούς πωλούν παίκτες με το πρώτο νεύμα που θα τους κάνει η μεγάλη ομάδα, ο Λεβαδειακός τώρα δεν αφήνει περιθώριο να φύγει κανείς, και επιπλέον συνεχίζει να ενισχύεται.

Θα ήταν αθλητική αυτοκτονία εδώ που τα λέμε, ένα μεγάλο κρίμα, καταμεσής της σεζόν να κοβόταν βιαίως (με δυο-τρεις πωλήσεις) ο καλπασμός του γκρουπ και να μέναμε με ανικανοποίητη την περιέργεια ότι δεν είδαμε ποτέ τον τερματισμό. Το καλοκαίρι άλλωστε, δεν αργεί. Οι παίκτες...δεν θα σκαρτέψουν, ως τότε. Πιθανότατα, το αντίθετο. Θα έχουν ανεβάσει κι άλλο, την αξία τους.

Η αναμέτρηση Λεβαδειακού/Παναθηναϊκού για την τέταρτη θέση, είναι η απρόοπτη ίντριγκα της χρονιάς. Ας την παρακολουθήσουμε με το ενδιαφέρον που της αναλογεί, δίχως να προτρέχουμε. Ποτέ δεν ξέρεις στην crunch moment του διακυβεύματος, τι αντανακλαστικά εδώ κι εκεί ενεργοποιούνται. Ας εστιάσουμε ώσπου να έρθει εκείνη η ώρα, στα δεδομένα. Τα οποία έχουν, περίπου, ως εξής.

Και με τα φρέσκα αποκτήματα μετά την 1η Ιανουαρίου, ο Παναθηναϊκός στη Σούπερ Λιγκ πηγαίνει με 1,53 (στους τρεις) πόντους ανά αγώνα. Δίχως τα φρέσκα αποκτήματα, στο Γιουρόπα Λιγκ πηγαίνει με 1,57 (στους τρεις) πόντους ανά αγώνα. Είναι λοιπόν, πιο εύκολη η Ευρώπη από το πρωτάθλημα; Η απάντηση εδώ, είναι ότι πρωτάθλημα σημαίνει (και προαπαιτεί) σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια, διάρκεια, δομή, ταυτότητα, βασικό πλάνο. Δηλαδή όσα (είναι εύλογο ότι) ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Οι άλλες διοργανώσεις παίζονται κατά κόρον on-the-day, μία αλυσίδα από one-off παρτίδες.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι 19ος στη league phase του Γιουρόπα Λιγκ, έχει ίσο αριθμό βαθμών με τον 16ο, τον 17ο και τον 18ο, ένας επαρκής βηματισμός. Πέρυσι στη league phase του Κόνφερενς Λιγκ (με Ιωαννίδη, με Μακσίμοβιτς, με Ουναχί, με Βαγιαννίδη) είχε βγει 13ος. Πιο ικανοποιητικό για την ώρα, το σήμερα στο Γιουρόπα Λιγκ από το πέρυσι στο Κόνφερενς Λιγκ.

Οποιος δεν γίνεται να διαθέτει όσα το πρωτάθλημα προαπαιτεί, χρήσιμη ιδέα είναι να δίνει στο μεταξύ έμφαση στις νοκ-άουτ διοργανώσεις, Κύπελλο και Ευρώπη. Οι νοκ-άουτ διοργανώσεις μπορεί να σημαίνουν ένα τρόπαιο...και ένα επόμενο (το Σούπερ Καπ) τρόπαιο, μπορεί να σημαίνουν ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπωσδήποτε σημαίνουν έσοδο, και σίγουρα είναι η αναγκαία αναρρίχηση στο διεθνές ranking. Το ερώτημα της εποχής βέβαια, είναι πότε ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να αποκτήσει όσα το πρωτάθλημα προαπαιτεί.

Το νωρίτερο σημείο εκκίνησης σε αυτό, ιδίως στην extreme makeover φάση που ο Παναθηναϊκός διέρχεται, είναι το κλείσιμο του χειμερινού παράθυρου προσθαφαιρέσεων. Με το παράθυρο ανοικτό, το κοινό απολαμβάνει το...όπιο, τα media ζουν τη φρενίτιδα, στις ομάδες δημιουργούνται εστίες εσωτερικής αναταραχής. Ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό δεν ζει extreme makeover φάση, κάθε άλλο, και πάλι περιμένει πώς και πώς, το είπε εκκωφαντικά προ ημερών, να ξημερώσει η 7η Φεβρουαρίου...για να ησυχάσει το κεφάλι του. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται, ξεκινώντας από τη δική του 7η Φεβρουαρίου, να βρει τις σταθερές του, να βρει τους πυλώνες του, να βρει τη στερεότητά του, να βρει το σχέδιό του.

Γιατί είναι εύλογο ότι, ακόμη, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά; Ενα παράδειγμα, αρκεί. Επαιξε στη Βουδαπέστη, με σέντερ-φορ που πωλείται. Θα παίξει τη Ρόμα, με σέντερ-φορ που "δεν υπολογίζεται" (ή...με σχήμα-αλχημεία δίχως σέντερ-φορ). Ενδιάμεσα έπαιξε στο Περιστέρι, με τον καινούργιο σέντερ-φορ που όμως δεν παίζει στην Ευρώπη. Και είναι στην αγορά, για άλλον σέντερ-φορ που, εάν με το καλό προσληφθεί, ενδέχεται να παίξει στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο και μετά...οπότε, σε αυτό το σενάριο, μάλλον θα εξακολουθεί να μη παίζει στην Ευρώπη ο καινούργιος σέντερ-φορ που μόλις προσλήφθηκε, ενόσω υπάρχει στη λίστα άλλος ένας σέντερ-φορ που είναι στα πιτς. Αντιληπτόν;