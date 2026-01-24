Με Τυνησία το τελευταίο φιλικό του Βελγίου πριν το Μουντιάλ

Το Βέλγιο θα αγωνιστεί με την Τυνησία στις Βρυξέλλες στον τελευταίο του αγώνα προετοιμασίας ενόψει των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο αγώνας θα γίνει, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο στάδιο King Baudouin. Το Βέλγιο έχει στον όμιλό του (7ο) για το Παγκόσμιο Κύπελλο την αντίπαλο της Τυνησίας από τη Βόρεια Αφρική, την Αίγυπτο, καθώς και το Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία και θα παίξει τους τρεις αγώνες του ομίλου του στο Σιάτλ, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ.

Το Βέλγιο έχει ήδη ανακοινώσει ένα φιλικό αγώνα εναντίον της Κροατίας στις 2 Ιουνίου στη Ριέκα. Θα παίξει επίσης διεθνείς αγώνες προετοιμασίας εναντίον δύο από τις χώρες που θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, τις ΗΠΑ στην Ατλάντα στις 28 Μαρτίου και το Μεξικό στο Σικάγο στις 31 Μαρτίου.