Οδεύει προς την Τζιρόνα ο Τερ Στέγκεν με την μορφή του δανεισμού από την Μπαρτσελόνα

Ο Γερμανός τερματοφύλακας έδωσε την συγκατάθεσή του και ετοιμάζεται να υπερασπιστεί την εστία της Τζιρόνα για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν είχε ενημερωθεί εδώ και καιρό ότι δεν υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να έρχονται σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την παραχώρησή του με την μορφή του δανεισμού.

Οι όποιες ενστάσεις του Γερμανού τερματοφύλακα, κάμφθηκαν το τελευταίο διάστημα και πλέον ο Τερ Στέγκεν προβάρει την φανέλα της Τζιρόνα, με την μεταγραφή του να έχει μπει στην τελική της ευθεία.

Η Τζιρόνα θα αποκτήσει τον 33χρονο τερματοφύλακα με την μορφή του δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ η συμφωνία θα προβλέπει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.