Μασούρας και Φορτούνης υπέγραψαν το 4-1 της Αλ Καλίτζ

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Αλ Καλίτζ, η οποία νίκησε άνετα με 4-1 την Αλ Ακντούντ για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, έχοντας ως απόλυτους πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μασούρα και Κώστα Φορτούνη.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη έλαμψε στον αγωνιστικό χώρο και με τη νίκη αυτή πήγε στην 7η θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 24 βαθμούς. Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Ο Γιώργος Μασούρας άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας το 2-0 στο 50ό λεπτό με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 77’, ο Κώστας Φορτούνης βρήκε δίχτυα μετά από ασίστ του Ρεμπότσο, γράφοντας το 3-0 και φτάνοντας τα επτά γκολ στη φετινή σεζόν.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον Μασούρα, ο οποίος μόλις τρία λεπτά αργότερα έβαλλε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και ανεβάζοντας τον απολογισμό του στα οκτώ γκολ σε 17 συμμετοχές, μαζί με τρεις ασίστ.