Η ΑΕΚ, η Ουνιόν και ο Μπέσφορτ Ζένελι

Τι «παίζει» με τον 23χρονο διεθνή Σουηδό χαφ, την Ένωση και την πρωταθλήτρια Βελγίου; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην αναζήτηση ενός χαφ που θα ενισχύσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής και θα προσφέρει μια επιπλέον (ποιοτική) λύση στον Μάρκο Νίκολιτς.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στη σκανδικαβική πιάτσα των ατζέντηδων, μία περίπτωση που φέρεται να απασχόλησε τον Χαβιέρ Ριμπάλτα κι είχε σχηματίσει θετικό report για λογαριασμό του την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ήταν και ο Μπέσφορτ Ζένελι.

Γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου 2002, ο 23χρονος διεθνής Σουηδός (με καταγωγή από το Κόσοβο) κεντρικός μέσος αγωνίζεται στην θέση «6».

Παρεμπιπτόντως, ο Ζενέλι έκανε τον περασμένο Μάρτιο το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα της Σουηδίας και μετρά ήδη 5 συμμετοχές.

«Μπουσούλησε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Έλφσμποργκ και με την πρώτη ομάδα είχε συνολικά 93 παιχνίδια – 5 γκολ – 15 ασίστ.

Εν τέλει την Τρίτη (13/1) η πρωταθλήτρια Βελγίου Ουνιόν πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ και τον αγόρασε από την Έλφσμποργκ με τον Ζένελι να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.