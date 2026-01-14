Ονειρικό ντεμπούτο: 16χρονος σκόραρε για την Ρόμα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα! (vid)

Μπορεί η ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι να γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό από την Τορίνο με 2-3 για το Κύπελλο Ιταλίας, όμως αποκόμισε σημαντικό κέρδος από την εμφάνιση του νεαρού επιθετικού.
Ο Αρένα πέρασε ως αλλαγή στο 80ο λεπτό του παιχνιδιού, καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα βρήκε δίχτυα!
Ο ίδιος ισοφάρισε σε 2-2 με κεφαλιά, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Ολίμπικο και πραγματοποιώντας ονειρικό ντεμπούτο!
Δείτε το βίντεο των πανηγυρισμών: