Ονειρικό ντεμπούτο: 16χρονος σκόραρε για την Ρόμα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα! (vid)

Με έναν μοναδικό τρόπο συνοδεύτηκε το επαγγελματικό ντεμπούτο του 16χρονου Αντόνιο Αρένα με την Ρόμα, σκοράροντας στην πρώτη του επαφή με την μπάλα!

Μπορεί η ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι να γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό από την Τορίνο με 2-3 για το Κύπελλο Ιταλίας, όμως αποκόμισε σημαντικό κέρδος από την εμφάνιση του νεαρού επιθετικού.

Ο Αρένα πέρασε ως αλλαγή στο 80ο λεπτό του παιχνιδιού, καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα βρήκε δίχτυα!

Ο ίδιος ισοφάρισε σε 2-2 με κεφαλιά, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Ολίμπικο και πραγματοποιώντας ονειρικό ντεμπούτο!

Δείτε το βίντεο των πανηγυρισμών: