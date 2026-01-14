«Θέλει Ονιεμαέτσι η Τράμπζονσπορ – Πόσα χρήματα ζητά ο Ολυμπιακός»

Σειρήνες από την Τραπεζούντα ηχούν για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Οι μετοχές του Μπρούνο Ονιεμαέτσι ανέβηκαν σημαντικά με τις εμφανίσεις του στο Κύπελλο Εθνών με την εθνική Νιγηρίας, όπως και το ενδιαφέρον ομάδων για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της πατρίδας του, ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο της Τράμπζονσπορ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Νιγηρίας Wazombia FM, Μπούκι Λάμπα η ομάδα της Τραπεζούντας ενδιαφέρεται για τον Μπρούνο που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού στους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα, αναφέρει ακόμα ότι οι Πειραιώτες αξιώνουν ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ για τον παίκτη και προσθέτει ότι έχουν προσέξει την περίπτωσή του και σύλλογοι από Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία.

