Ντραγκόφσκι... 2029 στην Βίτζεβ Λοτζ - «Θα κάνω τα πάντα για το Πρωτάθλημα»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ανακοινώθηκε κι επίσημα από την Βίτζεβ Λοτζ, θέτοντας ως στόχο την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ακολούθησε και αυτή της πολωνικής ομάδας, με τον «Ντράγκο» να τονίζει στις πρώτες του δηλώσεις ότι του αρέσουν οι μεγάλες φιλοδοξίες του συλλόγου και να θέτει ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Βίτζεβ Λοτζ:

«Ο διεθνής Πολωνός έγινε ο νέος τερματοφύλακας της Βίτζεβ Λοτζ!

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι γεννήθηκε το 1997 στο Μπιάλιστοκ και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Γιαγκελόνια. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τη σεζόν 2013/14 και τα επόμενα δύο χρόνια εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος του πρωταθλήματος. Με την ομάδα της Ποντλάσιας αγωνίστηκε επίσης και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2016 ο τερματοφύλακας μετακόμισε στην ιταλική Φιορεντίνα, όπου αρχικά απέκτησε εμπειρίες και είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Η κατάσταση άλλαξε κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στην Έμπολι, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις — ανάμεσά τους και το ματς απέναντι στην Αταλάντα, στο οποίο κράτησε ανέπαφη την εστία του και πραγματοποίησε 17 αποκρούσεις, καταρρίπτοντας ρεκόρ επεμβάσεων στη Serie A.

Μετά την επιστροφή του στη Φιορεντίνα, καθιερώθηκε ως βασικός και για τις επόμενες δύο σεζόν υπερασπίστηκε σταθερά την εστία της, καταγράφοντας συνολικά 86 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το 2022 μετακινήθηκε σε ακόμη έναν ιταλικό σύλλογο, τη Σπέτσια. Τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε 34 φορές στη Serie A, ωστόσο η ομάδα του υποβιβάστηκε. Μετά από έναν χρόνο στη δεύτερη κατηγορία, αποφάσισε να αλλάξει περιβάλλον και εντάχθηκε στον ελληνικό Παναθηναϊκό.

Συνολικά, ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μετρά 240 εμφανίσεις στο υψηλότερο επίπεδο: 129 στη Serie A, 64 στην πολωνική Ekstraklasa και 47 στη Super League Ελλάδας. Είναι τακτικά μέλος της Εθνικής Πολωνίας, με την οποία έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές, μεταξύ αυτών και στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μάλτα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Βρισκόταν επίσης στην αποστολή για το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.

«Έρχομαι στη Βίτζεβ γιατί βλέπω ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και το γήπεδο είναι γεμάτο σε κάθε αγώνα — είναι πραγματική απόλαυση να παίζεις εδώ. Δεν κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα Πολωνίας με τη Γιαγκελόνια και θα ήθελα πολύ να έχω έναν τέτοιο τίτλο στο παλμαρέ μου. Θα κάνω τα πάντα για να σηκώσω το τρόπαιο με τη Βίτζεβ το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ντραγκόφσκι αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Από την πλευρά του, ο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος του Δ.Σ. για θέματα αθλητισμού, Ντάριους Άνταμτσουκ, ανέφερε:

«Αποκτούμε έναν εν ενεργεία διεθνή Πολωνό. Ο Μπαρτολομιέι είναι έμπειρος παίκτης με πολλές παραστάσεις στην Ευρώπη και η άφιξή του στη Βίντζεβ είναι σίγουρα ένα μεγάλο γεγονός. Στόχος του θα είναι η καθιέρωση, όμως πρώτα θα πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τίποτα δεν θα του χαριστεί και το γνωρίζει. Σημαντικό είναι επίσης ότι ο ίδιος ήθελε να έρθει σε εμάς. Αφού του παρουσιάσαμε το πλάνο μας και το όραμα για το πού θέλουμε να φτάσει η Βίτζεβ, βρήκαμε γρήγορα κοινό έδαφος».

Σε άλλο σημείο προστέθηκε:

«Χαίρομαι που θα έχουμε τρεις ποιοτικούς τερματοφύλακες. Θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να βρεθούμε σε κρίσιμο παιχνίδι με άπειρο γκολκίπερ στον πάγκο λόγω καρτών ή τραυματισμών, όπως συνέβη το φθινόπωρο. Με την έλευση του Μπαρτολομιέι η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ δυνατή και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ωφελήσει συνολικά την ομάδα. Ο έντονος ανταγωνισμός βοηθά και ανεβάζει τους παίκτες, γι’ αυτό πιστεύω ότι θα επωφεληθούν και ο Μάτσεκ και ο Βέλικο».

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι ο Ντραγκόφσκι επιστρέφει στην Πολωνία έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια παρουσίας στη Serie A και τη Super League Ελλάδας. Αγωνίστηκε σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχει σημαντική διεθνή εμπειρία. Παρότι έχει μόλις τέσσερις συμμετοχές με την Εθνική, η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια γύρω από την ομάδα δείχνει την αξία του, καθώς η θέση του τερματοφύλακα στην Πολωνία ήταν πάντα γεμάτη από μεγάλα ονόματα.

Πλέον, ο τερματοφύλακας μετακομίζει στη Βίτζεβ Λοτζ, όπου θα φορά το νούμερο 1 και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029.

Στην Αθήνα εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό στέλεχος, αγωνιζόμενος τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τη φάση των «16» του Conference League. Το φθινόπωρο της τρέχουσας σεζόν οι «πράσινοι» συμμετείχαν στη League Phase του Europa League, ωστόσο ο 28χρονος είχε λιγότερο χρόνο συμμετοχής».