Μπενίτεθ: «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κερδίσουμε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε ενόψει του πρώτου αγώνα του Παναθηναϊκού το 2026 με τον Πανσερραϊκό, στο μήνυμά του στο MatchDay, στην ένταση που βγάζει η ομάδα του και στην πίεση για να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ισπανού κόουτς:

«Από τη μέρα που ήρθα δεν έχω συναντήσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί ο Πανσερραϊκός να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά διαθέτει κάποιους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Νομίζω όμως πως προπονηθήκαμε με την αίσθηση πως πρέπει να αποδώσουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος με την ένταση. Καμιά φορά, αν χάνεις παιχνίδια ο κόσμος μιλάει για την ένταση. Η έντασή μας είναι καλή, οπότε θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και τον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Νομίζω ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να το κερδίσουμε».

